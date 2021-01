Accueil » Auto Quelle voiture pour un budget de 7000€ ? Auto Quelle voiture pour un budget de 7000€ ?

Tout le monde souhaite rouler dans une voiture confortable. En tant que moyen de transport par excellence, l’achat de votre véhicule mérite une attention particulière. Si vous recherchez une voiture qui s’adapte à vos besoins avec un budget de 7000€, cet article vous sera d’une grande utilité.

Trouvez la voiture de ses rêves avec un petit budget

Si certaines personnes sont amateurs de voitures neuves, d’autres par contre préfèrent celles d’occasion. Toutefois, avec un tel budget, vous avez la possibilité de trouver un véhicule approprié qu’il soit d’occasion ou neuf. Le choix d’une voiture tient compte d’un certain nombre d’éléments. En plus du confort qui est la caractéristique primordiale, les équipements de votre future voiture occupent également une place de choix. En effet, un véhicule confortable doit avoir des sièges en parfait état, la qualité de l’amortissement, son ergonomie, volume de chargement, habitabilité, modularité sans oublier d’autres éléments comme la connectivité, climatisation etc. On distingue actuellement sur le marché de l’automobile, une panoplie de modèles avec des prix variés.

Lire également : Les différentes étapes de la demande de permis de conduire

Si l’achat d’une voiture neuve n’est pas évident avec un tel budget, c’est aussi à cause de la dotation entrée de gamme sans oublier la remise de mandataire ou concessionnaire de la voiture en question. Les véhicules low cost polyvalents sont accessibles par le grand public qu’il soit un couple, célibataire ou famille. Le prix de ce type de voiture oscille généralement autour de 7000 à 8000€. La plupart sont issus de la marque Renault. Il faut rappeler que l’achat d’un véhicule se fait aussi sur la base du besoin. Pour ceux qui souhaitent avoir une voiture pour le transport urbain, les petits modèles de quatre sièges et cinq portes pourraient répondre à vos attentes. Ces voitures disponibles sur Hop Auto, sont facilement maniables et pratiques car elles peuvent se garer aisément.

A lire en complément : Comment choisir l'assurance automobile pour jeune conducteur ?

Quelle voiture pour 7000€ ?

Si vous êtes un adepte de marques automobiles françaises, vous trouverez sur le marché, des voitures confortables à ce prix.

Renault Clio 4 : ce modèle est de loin l’un des plus prisés du moment. Avec une émission de gaz carbonique située entre 82 et 127 g /km, cette voiture ne cesse de séduire. Elle assure une conduite facile et sécurisée grâce à sa technologie Clio.

: ce modèle est de loin l’un des plus prisés du moment. Avec une émission de gaz carbonique située entre 82 et 127 g /km, cette voiture ne cesse de séduire. Elle assure une conduite facile et sécurisée grâce à sa technologie Clio. Citroën C4 : elle apparaît comme l’une des plus confortables des voitures familiales. Très compact, ce véhicule est l’un des plus anciens. Ce modèle bénéficie d’un avis favorable auprès des utilisateurs pour son confort. Il se distingue de par son dynamisme, son élégance et sa fluidité .

: elle apparaît comme l’une des plus confortables des voitures familiales. Très compact, ce véhicule est l’un des plus anciens. Ce modèle bénéficie d’un avis favorable auprès des utilisateurs pour son confort. Il se distingue de par . Citroën C5 : cet autre modèle de la berline familiale est sans doute la dernière version de la suspension hydropneumatique. Elle dispose d’un espace de rangement d’environ 1658L et serait disponible sous 4 motorisations essences différentes.

: cet autre modèle de la berline familiale est sans doute la dernière version de la suspension hydropneumatique. Elle dispose d’un espace de rangement d’environ 1658L et serait disponible sous 4 motorisations essences différentes. Renault Scénic: vous pouvez également l’avoir à 7000 euros. cette voiture est considérée comme l’un des premiers modèles de la famille des monospaces compacts.

Trouver une voiture adaptée à ses attentes tout en correspond à son budget n’est toujours pas une tâche évidente et c’est pour cette raison que le choix doit se faire avec beaucoup de soins.