Accueil » Habitat Quelle couleur pour une entrée avec cuisine ? Habitat Quelle couleur pour une entrée avec cuisine ?

Beaucoup de gens pensent que la bonne façon de créer des couleurs fluides et de transition d’une pièce à l’autre avec des couleurs de peinture est de prendre une seule bande de couleurs dans le magasin de peinture et de choisir une gamme de nuances allant du clair au noir.

Lorsque vous faites cela, votre maison finira essentiellement par des versions peintes plus claires et plus sombres de la même couleur partout.

A découvrir également : Quelles sont les normes de sécurité d'une cuve à fioul ?

Qui a aussi une maison (à moins qu’elle ne soit neuve) où sur les neuf nuances neutres disponibles, l’un d’eux fonctionnera pour chaque pièce ? Et si vous avez un tapis beige rose dans les salles et les chambres, un carrelage bleu gris à l’entrée, une cheminée en pierre verte grise dans le salon, et des comptoirs beige or dans la cuisine ?

Maintenant, qu’est-ce que tu fais ?

A lire également : L’isolation des murs, des combles et de la toiture : un travail qui demande de la minutie

Les chances de cette méthode de choix des couleurs de peinture qui sortent belle sont très minces, en effet.

Voici la meilleure façon de le faire correctement :

CA-037 Papier de riz par Cloverdale Peinture (Photo par Maria Killam)

1. Le flux commence dans le salon.

Quand je travaille avec un client sur la création d’une nouvelle palette de couleurs pour sa maison, nous commençons toujours ici. C’est la pièce qui influence toute la maison.

Donc, si vous tournez et que vous n’avez aucune idée des couleurs pour peindre vos murs — ou pire encore, ayez neuf échantillons et attendez qu’un soit sorti et dise : « Passez-moi, choisissez-moi ! » — eh bien, les chances que cela se produise sans au moins un plan de décoration de base pour votre salon seront encore plus minces.

Les couleurs de peinture doivent être choisies en dernier (dans un monde parfait). Il n’y a pas une seule couleur que j’ai choisie pour ma maison sans savoir d’abord quels tissus ou meubles y allaient.

2. Ne choisissez pas toutes vos couleurs à la fois.

Et si vous ne savez pas vraiment, ou si vous n’avez pas le temps de choisir des meubles ou des œuvres d’art ?

Ne vous insistez pas sur le choix de cinq couleurs. Commencez par un. Et quand vous commencez lentement à faire des choix, vous pouvez repeindre votre salle à manger ou votre salle d’eau une fois que vous savez quelles seront les couleurs d’accent.

Ma salle d’eau (qui est juste après la buanderie, photo ci-dessous) est peinte une teinte framboise qui s’attache à la couleur framboise accentuée dans mon salon.

Les pièces principales de ma maison (salon, salle familiale et cuisine) sont peintes d’une couleur que je considère comme grise. Toutes les couleurs de peinture de ma maison proviennent de la peinture de Cloverdale parce qu’ils ont généreusement parrainé toute la peinture quand nous avons rénové cette maison il y a plus de trois ans.

Beaucoup de mes clients recherchent simplement le blanc ou le gris parfait pour repeindre ou choisir des couleurs pour une nouvelle construction. J’énumère quelques options parfaites Benjamin Moore et Sherwin Williams qui peuvent être trouvées dans mon livre électronique White is Compliqué : A Decorator’s Guide to Choix the Right White e-book, que vous pouvez télécharger ici.

Les jours de peinture de chaque pièce d’une couleur différente sont TERMINÉS.

Parce que nous décorons avec des couleurs beaucoup plus propres dans la tendance des couleurs que lors de la tendance Toscane Brown, nous avons besoin d’un neutre sur les murs qui n’aura pas l’air sale avec toutes ces couleurs fraîches et un canapé coloré dans le salon.

Entrée (Cloverdale 7928)

3. Si les couleurs de votre salon sont fraîches, le reste de votre maison devrait l’être aussi !

Comme vous le verrez lorsque vous lisez ce post, la palette dans toute ma maison n’est pas seulement framboise, verte et jaune de tournesol. Créer du flux ne consiste pas à répéter les mêmes couleurs de votre salon encore et encore. Il s’agit de s’assurer que toutes vos couleurs sont propres ou sales.

La plus grande erreur que font la plupart des gens (y compris les professionnels du design) est de combiner des couleurs propres et sales. Nous en parlerons tout au long de nos exercices en classe à San Francisco la semaine prochaine, et à Houston le mois prochain !

J’ ai choisi un jaune plus doux que mon canapé à travers mon entrée et mon couloir parce que cette couleur est trop intense pour être présente dans un salon principal, mais c’est fabuleux à travers un hall que l’on ne fait que marcher.

Maintenant, évidemment, il serait intelligent de continuer votre principal neutre dans vos couloirs si vous avez de la moquette. Une couleur vive avec une nuance plus sourde et terreuse de moquette ne sera pas fabuleuse.

Armoires | Artisan White par Cloverdale Paint

Le même vert que j’ai trouvé dans mon salon est le seul accent dans ma cuisine blanche.

Papier de riz, Cloverdale CA-037

Buanderie (Cloverdale 7928)

4. Si vous avez déjà choisi quelques couleurs, répétez-les.

J’ ai répété le jaune du couloir ici dans ma buanderie. Vous pouvez voir la couleur de ma salle d’eau framboise ici. Il doit encore être rénové, donc c’est ne fait pas partie de la tournée.

Vue de la salle familiale dans la cuisine

La couleur framboise de ma maison a été inspirée par cette œuvre d’art trouvée dans un grand magasin et encadrée sur mesure. J’adore cette œuvre d’art. Elle a l’air douce et gentille, quelque chose que j’aspire à être tous les jours. 🙂

Les couleurs de ma chambre familiale sont orange et jaune, avec un petit coup de marine. En vérité, j’avais ces oreillers de la marine, donc un jour, je les ai installés ici. Je suis un cache-oreiller, comme beaucoup d’entre vous le savent.

Ces pots de gingembre rayés que j’ai commandé en été de One Kings Lane.

J’ ai trouvé cette colonne dans le coin d’un magasin d’antiquités et la craie l’a peinte. La table d’extrémité venait de la grange de poterie.

Kelly Green porte avant | Cloverdale 7669

5. Quelle est la couleur de votre entrée ou des pièces adjacentes ? Ça pourrait être ta porte d’entrée. couleur.

J’ adore ma porte d’entrée verte. Quand il est ouvert, la couleur est liée à mon salon. Et comme vous pouvez le voir, je brise la règle propre et sale avec mon tapis ici. J’ai trouvé que tant de verts ont l’air bien ensemble, c’est là que vous pouvez enfreindre les règles.

Peinture de transition couleur | BM Pale Sea Mist (chambre d’hôtes) 124 Orange Appeal (bureau),

6. Peignez vos chambres d’une couleur. Ces espaces plus petits peuvent gérer une teinte plus lumineuse

Il n’y a pas de gris, seulement de la couleur à ce bout de la maison. C’est juste le bonheur ici.

Notre chambre d’hôtes est verte (ce n’est pas encore fini non plus) et le bureau de Terreeia est orange sorbet. Vous pouvez voir à travers la porte que la chaise verte et le pouf répètent le vert de la pièce juste à côté, et les œuvres orangées et jaunes de la chambre répètent aussi les deux couleurs.

J’ ai spécifiquement créé la vignette sur la commode face au couloir dans la chambre d’amis parce que cette porte n’est jamais fermée, et j’adore la regarder quand je rentre et sortir de la chambre principale.

Voici un pic au bureau de Terreeia. Il a toujours besoin de draperie. Mon bureau de studio est derrière la maison ici si vous ne l’avez pas vu. Ce poste comprend également mon jardin.

La vue de Terreeia depuis son bureau est à travers le hall et dans notre chambre principale turquoise.

SW délavé à la pluie

Turquoise et jaune. C’est vraiment là que la turquoise est introduite. Il n’y a nulle part ailleurs dans la maison, mais les couleurs coulent encore.

J’ avais un vieux pouf rayé noir et doré que j’ai glisséé pour aller dans le coin salon de cette pièce. Le canapé et la causeuse sont de Martha Stewart Furniture.

J’ adore simplement ces rideaux sur mesure blanc cassé. Voyez comment les bandes horizontales sont inégales ? Il crée une robe de bal effet. La table d’extrémité est de HomeSense.

Certains d’entre vous savent à quel point je suis obsédé par un visage mignon. J’ai récemment ramassé ces perroquets commérants à HomeSense. 😉 😉

Je n’ai pas escarpé ce navire de Toscane cet été dernier ; il vient d’une boutique de cadeaux à Fairhaven.

J’ adore le look doux et doux des fougères cheveux de jeune fille. Je les remplace simplement quand ils se dessèchent si j’oublie de les arroser à temps. Si c’est mensuel, qu’il en soit ainsi.

Et enfin, j’ai répété la nuance turquoise de la chambre dans notre salle de bain principale datée juste à côté. Quelle sera la couleur quand elle sera rénovée ? Seul le temps le dira.

La seule pièce que vous n’avez pas vue est notre salle de bain principale attenante. Je l’ai aussi peint la même teinte turquoise, mais quand elle sera rénovée, je la peindrai une couleur coordonnée du maître. J’aime regarder dans une pièce différente et voir une couleur différente.

Quand les gens traversent ma maison, ils diront : « C’est si frais ! » Et c’est parce qu’il coule et toutes les couleurs sont propres au lieu d’être plus sourdes et sales. Ce n’est pas parce que j’ai décoré toute la maison avec des couleurs strictement trouvées dans le salon.

La même sensation d’écoulement peut être créée avec n’importe quelle palette de couleurs, même si vous préférez des couleurs plus terre. Ce n’est pas parce que la tendance couleur/fraîche est ici que tout le monde l’aime ou peut redécorer de façon réaliste.

Une fois que vous avez choisi vos couleurs de peinture, arrangez-les devant vous et comparez, comparez, comparez pour vous assurer que l’une ne saute pas plus que les autres. Cela signifie généralement que c’est une couleur plus propre que les autres.

J’ ai remarqué que les couleurs propres sont partout enfin. Il n’a fallu que 5 ans pour que cela arrive, mais même les canapés sont colorés, ce qui me semble fabuleux !

Vous aimez la tendance des couleurs ou préférez-vous des couleurs plus terres ?

Messages connexes :

Grey est Sortir ! (Peut-être) La tendance des couleurs est là !

Vous attendez que votre couleur de peinture vous soit proposée ?

Comment ne pas choisir les couleurs de peinture (mais tout le monde le fait)

Si vous souhaitez transformer votre façon de voir la couleur, devenez un vrai ColoureXpert.