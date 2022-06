Pourquoi l’immobilier est toujours une valeur refuge : l’avis Wimoneo.com

Motivé par l’envie de diversifier votre portefeuille d’actions, vous fouillez le net à la recherche d’idées de revenus passifs. NFT, dropshipping, vente d’e-books, … Quand vous n’êtes pas acculé par le Bitcoin, l’Ethereum et les autres crypto-monnaies, ce sont des idées d’entreprises à lancer sur internet qui vous font de l’œil.

Forcément, une part de vous se dit que le meilleur investissement passif se trouve sans doute sur le World Wide Web.

A lire également : Frais d’agence immobilière vente qui paie ?

Au risque de vous décevoir, ce n’est pas tout à fait correct.

Il y a une source de revenus dont l’efficacité n’a jamais failli : l’immobilier. Et non, investir dans la terre n’est pas réservé à une élite opulente. Et non, c’est loin d’être un processus complexe jonché de lourdeurs administratives.

A lire aussi : Pourquoi confier la gestion de votre bien à une agence de gestion locative physique à Paris ?

Découvrez pourquoi l’immobilier était, est et restera le meilleur investissement passif. Pour se constituer un bas de laine ou améliorer votre niveau de vie, vous ne trouverez pas mieux.

Investir même avec un petit budget

« Acheter des terrains coûte cher », « l’immobilier est réservé aux riches », « sans fortune conséquente, impossible d’investir dans le foncier », etc.

Autant de phrases répétées en boucle qui ont fini par ancrer un préjugé dans l’imagerie populaire : les investissements immobiliers coûtent cher.

C’est on ne peut plus faux.

Nouveau système de gestion immobilière, Wimoneo.com permet de se lancer avec seulement 100 €. La plateforme vous permet d’acquérir des parcelles dans une douzaine de cités. À ce jour, le portail est opérationnel à Paris, Londres, Dubaï, New-York, Rome, Berlin, Amsterdam, Hong Kong, Tokyo, Barcelone, Varsovie et Lisbonne.

Extrêmement simple à utiliser, le portail a un autre avantage : dès le lendemain, les terrains achetés peuvent être revendus pour dégager une plus-value. Plateforme de trading immobilière, l’entreprise a fait d’un coup d’essai un coup de maître.

Qui aurait pu penser que 100 € permettrait de devenir propriétaire dans ces métropoles tentaculaires ?

Avoir rapidement un retour sur investissement

Spéculer en bourse requiert de solides compétences en finance et peut s’avérer risqué. En misant sur la terre, vous réduirez les pertes potentielles et surtout, ferez rapidement des bénéfices.

Et là, vous vous demandez sans doute pourquoi…

La réponse est explicitement présentée dans cet article de bfmtv.com : l’immobilier progresse plus vite que la Bourse.

Chaque année, un terrain acheté à Paris voit sa valeur augmenter de 5,7 %. Les actifs financiers ne peuvent pas prétendre à une telle stabilité. Malgré les prédictions des Banques centrales, au cours des derniers jours, le CAC a perdu presque 9 % (source : challenges.fr). Même sans crises majeures, les taux affichés par l’immobilier sont largement au-dessus de ceux de la bourse.

Pour vous, cela ne signifie qu’une chose : en investissant dans la pierre, vous réduirez les risques et majorerez les gains.

Imaginez un instant…

À force de n’entendre que du bien sur Wimoneo.com, vous décidez d’acheter 1 000 m2 à Paris via la plateforme. Deux semaines plus tard, un groupe hôtelier de luxe annonce la construction d’un palace à proximité de votre parcelle. Dès la conférence de presse, le prix du mètre carré dans la zone est multiplié par cinq. Libre à vous de revendre ou d’attendre pour voir si l’inflation va crescendo.

Même sans bouleversements majeurs, un investissement immobilier vous rapportera 5,7 % par an. Pas besoin de vous entourer d’experts ou de maîtriser les rouages de la spéculation. Il suffit juste d’attendre et de revendre dès que vous avez besoin.

Se bâtir un patrimoine transmissible

Autre gros avantage des investissements immobiliers : la transmission de legs.

Même si vous ne prévoyez pas de vendre votre acquisition foncière, pourquoi ne pas l’acquérir pour vos enfants ? En début de vie active, c’est toujours plaisant d’avoir déjà des terrains à son nom.

Pouvant être transmises à vos enfants, les parcelles sont l’un des legs les plus appréciés qu’il soit. Chaque année, leur valeur croît tout au moins de 5,7 %. Imaginez la situation quand vos enfants seront déjà majeurs…

En plus d’être une excellente source de revenus passifs, le secteur immobilier est un patrimoine à forte valeur ajoutée. Pourquoi pensez-vous que les familles les plus riches de France aient toutes plusieurs terrains dans leur portefeuille d’actions ?