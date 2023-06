Les chemises à lavallière pour homme : une tendance rétro chic pour 2019

Dans l’univers de la mode masculine, les tendances vont et viennent, se renouvellent et se réinventent. Pour 2019, une tendance rétro-chic refait surface : les chemises à lavallière pour hommes, qui séduisent par leur élégance et leur originalité. Remontant à l’époque de Louis XIV, la lavallière est un accessoire de mode qui s’inscrit dans un mouvement de retour aux sources et au classicisme. Synonyme de raffinement, cette pièce vestimentaire apporte une touche particulière aux tenues, alliant sophistication et simplicité. Alors que les podiums s’en sont déjà emparés, les amateurs de mode ne sont pas en reste pour adopter cette tendance chic et audacieuse.

La lavallière : une alternative chic à la cravate

La lavallière, aussi appelée cravate lavallière ou encore nœud papillon enroulé, est une alternative intéressante à la traditionnelle cravate pour les hommes qui souhaitent apporter une touche d’originalité à leur tenue. Cette pièce vestimentaire se compose d’un ruban de tissu noué autour du cou et retombant vers l’avant en deux pans plus ou moins longs. Elle s’est popularisée au cours du XIXe siècle et a connu plusieurs évolutions stylistiques depuis.

Aujourd’hui, la lavallière fait son grand retour dans le monde de la mode masculine avec les chemises à lavallière pour hommes. Les designers rivalisent d’inventivité pour proposer des modèles originaux et modernisés tout en conservant l’esprit rétro-chic propre à cette tendance.

Pour adopter cette nouvelle tendance avec style, vous devez bien choisir votre chemise. On privilégiera un modèle sobre et élégant comme une chemise blanche ou bleu marine, par exemple. La lavallière doit être assortie aux tons de la chemise choisie afin que l’ensemble ne soit pas trop chargé visuellement.

Il est possible de porter une veste sportive, voire un costume, si vous voulez ajouter encore plus d’élégance à votre look rétro-chic, mais il faut veiller au choix des matières : optez plutôt pour des matériaux nobles tels que le cuir vieilli qui donnera un charme supplémentaire.

N’hésitez pas à jouer sur les accessoires : boutons de manchette métallisés dorés/argentés, montre-bracelet fine avec bracelet en cuir noir/marron… tout cela donnera encore plus de style à votre look rétro-chic avec une chemise et une cravate lavallière.

La lavallière : le grand retour des chemises rétro

Si vous êtes plus audacieux, vous pouvez aussi opter pour des chemises à lavallière à imprimé animalier ou à motifs floraux. Ces modèles apporteront une touche de fantaisie et d’excentricité à votre tenue, tout en restant élégants.

Pensez à bien noter que la lavallière doit être nouée correctement afin d’éviter un effet négligé qui pourrait ruiner toute l’élégance de votre look. Il existe plusieurs façons de nouer une lavallière, mais la méthode la plus classique consiste à faire un nœud simple autour du cou avec les deux pans retombant devant.

Pensez à bien souligner que cette tendance n’est pas réservée uniquement aux hommes. Les femmes peuvent aussi porter des chemisiers à lavallière avec style et élégance dans le cadre professionnel ou lors d’une soirée habillée.

Les chemises à lavallière sont sans aucun doute l’une des tendances incontournables pour les hommes souhaitant ajouter une touche rétro-chic intemporelle à leur garde-robe. Que ce soit pour une occasion spéciale ou au quotidien, cette pièce vestimentaire saura apporter une note originale et sophistiquée qui ne passera pas inaperçue auprès de vos proches et collègues.

En termes de couleurs, les chemises à lavallière sont souvent proposées dans des tons sobres et élégants tels que le noir, le blanc ou encore le bleu marine. Pour apporter une touche plus originale à votre tenue, vous pouvez aussi opter pour des couleurs plus vives et lumineuses comme le rouge ou l’orange.

Pour accompagner votre chemise à lavallière, pensez aussi aux accessoires qui sauront sublimer votre look. Une montre habillée en cuir noir ou marron ainsi qu’une paire de chaussures vernies seront parfaits pour un style chic et raffiné. Si vous préférez un style plus décontracté tout en restant élégant, optez plutôt pour une paire de baskets blanches en toile ainsi qu’un jean brut.

N’hésitez pas à jouer avec les superpositions afin d’apporter du volume et de la texture à votre tenue. Par exemple, associez votre chemise à lavallière avec un pull fin en cachemire ou une veste cintrée pour ajouter une touche supplémentaire d’élégance.

Donc, la chemise à lavallière, cette pièce vestimentaire rétro-chic, est idéale pour ajouter du caractère et de l’originalité à vos looks formels comme informels.

Lavallière : l’atout rétro-chic à adopter sans tarder

En plus d’apporter une touche de sophistication à votre tenue, la chemise lavallière présente aussi plusieurs avantages pratiques. Elle est très facile à porter et se marie parfaitement avec une grande variété de vêtements. Que vous optiez pour un pantalon en laine ou un jean casual, cette chemise saura toujours s’adapter.

Grâce à son design unique avec le col haut et la cravate intégrée, la lavallière permet aussi d’économiser du temps lorsqu’on se prépare le matin. Effectivement, pas besoin de chercher une cravate assortie ou de faire des nœuds compliqués : il suffit simplement d’enfiler sa chemise accompagnée de sa lavallière pour obtenir instantanément un look élégant et sophistiqué.

La tendance rétro-chic connaît un grand succès auprès des hommes modernes qui cherchent à ajouter une touche classique et vintage à leur garde-robe tout en restant dans l’air du temps. La chemise lavallière répond parfaitement à cette attente en proposant un style original associé au confort moderne.

Alors si vous êtes fan du look rétro-chic ou que vous voulez tout simplement apporter quelque chose de nouveau dans votre dressing masculin, n’hésitez pas : adoptez dès maintenant la tendance de la chemise lavallière.