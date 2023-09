Costa Croisières est un emblème de l’hospitalité italienne et appartient au groupe Carnival Corporation & plc, le leader mondial des croisières. De plus, Costa innove et œuvre pour un avenir plus durable dans l’industrie des croisières en luttant contre le gaspillage alimentaire, en adoptant le GNL comme carburant respectueux de l’environnement, et en obtenant la certification B.E.S.T.4 pour la qualité, la sécurité, l’environnement, et la responsabilité sociale. Découvrez cette aventure unique, où l’élégance italienne rencontre l’exotisme sud-américain.

Historique de l’entreprise Costa croisières

Costa Croisières est un symbole de l’hospitalité italienne depuis 75 ans, il met en avant l’élégance et le voyage à travers les mers du monde. En tant que compagnie arborant fièrement le drapeau italien et membre du groupe Carnival Corporation & plc Group, leader mondial de l’industrie des croisières, nous explorons les horizons les plus lointains.

Avec leur passion, Costa Croisières offre à ses passagers l’opportunité exceptionnelle de découvrir des destinations exquises sur les cinq continents. D’ailleurs, il respecte leur diversité culturelle. Son histoire est marquée par des voyages mémorables, du voyage inaugural du Anna C en 1948 aux innovations et au développement durable visant à tracer un avenir prometteur. Alors, explorez une expérience de croisière inoubliable avec Costa Croisières.

Croisières sud-américaines à bord de Costa Croisières

Costa Croisières propose une expérience exceptionnelle en Amérique du Sud, où chaque détail est conçu pour offrir des vacances de rêve à ses passagers. Avec une variété d’itinéraires authentiques, vous découvrirez des paysages variés, des villes vibrantes aux étendues marines infinies.

À bord, profitez :

D’activités animées

D’une cuisine exceptionnelle

D’un personnel compétent

Les cabines sont spacieuses et accessibles, offrant un confort inégalé. En Amérique du Sud, l’énergie passionnée de la région se mêle à la luxuriance de la nature, des eaux de l’Amazone aux glaciers de la Terre de Feu.

Préparez-vous à explorer une multitude de destinations colorées, de la plage de Guarujà aux rues animées de Salvador de Bahia, en passant par la danse du tango à Buenos Aires et la découverte de nouveaux cafés au Brésil. Décidez de ce que vous voulez explorer et vivez une aventure inoubliable avec Costa Croisières.

Un Leader de l’industrie redéfinissant l’avenir des croisières

Costa Croisières s’engage résolument dans la voie de l’innovation, du développement durable et de la responsabilité sociale. L’une de leurs initiatives les plus notables est la lutte contre le gaspillage alimentaire, un défi majeur sur les paquebots de croisière. À travers leur programme « 4Good Food », Costa vise à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire de leur flotte d’ici 2020.

La responsabilité sociale est ancrée dans l’ADN de Costa Croisières. Ils impliquent non seulement leur personnel, mais aussi leurs passagers grâce à la campagne « Taste do not Waste », cela a réussi à réduire le gaspillage alimentaire de 20 %.

De plus, la compagnie est certifiée B.E.S.T.4 (Business Excellence Sustainable Task), démontrant son engagement en matière de qualité, de sécurité, d’environnement et de responsabilité sociale.

Costa Croisières va encore plus loin en adoptant le gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant pour leurs navires de nouvelle génération. Le Costa Smeralda, le premier de ces navires, est l’un des plus grands au monde, avec une capacité de 6600 passagers. Ce navire révolutionnaire réduit considérablement les émissions de gaz toxiques, marquant une avancée majeure pour l’industrie des croisières en matière de durabilité environnementale.