Comment votre enfant passe sa journée à la crèche ?

Vous terminez vos congés de maternité bientôt et vous vous posez des questions sur la garde de votre bébé. Ainsi, vous comptez l’inscrire dans une crèche, mais vous n’avez aucune idée du déroulement d’une journée en crèche. En effet, vous souhaitez connaître le programme d’activités journalier dans une garderie d’enfant, avant de prendre une décision finale. Rassurez-vous, cet article vous informe amplement sur le déroulement d’une journée en crèche.

L’accueil des enfants à la crèche

Pour respecter les besoins d’accueil de chaque enfant, les puéricultrices accueillent les enfants dans la plage horaire de 7 h 30 à 9 h 30. À l’arrivée des enfants, le personnel se renseigne amplement et individuellement sur chaque enfant. Ainsi, vous devez leur dire si votre enfant a pris son petit-déjeuner. Toute bonne crèche Lyon en Rhône-Alpes ou ailleurs en France, met en place un programme journalier qui conviendrait au bien-être de votre enfant.

A voir aussi : Cadeau d’anniversaire : quel choix faire pour un homme qui aime prendre soin de lui

Vous êtes également appelé à signaler l’état de santé de votre enfant sans oublier comment il a passé la nuit. L’humeur matinale de l’enfant à son réveil est essentielle à préciser, car cela peut perturber sa journée. Ainsi, les enfants qui n’ont pas pris leur petit-déjeuner peuvent se restaurer à la crèche. Des soins sanitaires sont prodigués à certains avant le démarrage des activités de la matinée.

Les activités de la matinée

Après votre départ, l’enfant intègre son espace de vie et découvre la suite de la journée. En ce qui concerne les enfants plus ou moins grands, ils sont davantage enthousiastes à la séparation. Certains courent librement vers les salles de jeux, tandis que d’autres s’installent tranquillement. Tous les enfants maîtrisent les places en garderie. Toutefois, les plus petits sont immédiatement pris en charge par les professionnels selon le rythme et les besoins de chaque enfant. Cependant, dans la matinée, des exercices d’éveil et des jeux leur sont proposés.

A voir aussi : Mariage en Bretagne : les avantages de louer une voiture avec chauffeur

Les séances d’éveil et de jeux

De 9 h 45 à 11 heures, plusieurs activités d’éveil sont à la disposition de l’enfant. Ce dernier prend le temps de découvrir chaque thème de jeux et d’activités. Il se familiarise plus vite avec certains exercices. Il choisit ses propres activités et fait ses propres expériences sous l’attention et l’accompagnement des professionnels. Certaines activités sont traitées en petits groupes. Pour respecter les paramètres de ces modules, les enfants sont déplacés dans les espaces adéquats pour favoriser la qualité des interactions.

Il existe plusieurs types d’exercices d’éveil. L’activité peut être en rapport avec la logique. Dans ce cas, on distingue les jeux de puzzles, d’encastrements, de construction, d’enfilages et de créativité. Il y a également :

Le langage : histoires, chansons, imagiers,

La grande motricité : les vélos, parcours et les jeux extérieurs,

La motricité fine : la peinture, la pâte à sel et la cuisine.

Tous ces modules d’exercices sont destinés à l’éveil intellectuel, moteur et sensitif de l’enfant.

Quelles sont les activités réservées aux plus petits ?

Pour répondre favorablement aux besoins des tout petits enfants, la garderie privilégie l’espace de vie. Une attention particulière leur est réservée et des animations leur sont proposées en fonction de leur développement et de leur croissance. En effet, les soins maternels sont plus accrus et les bouts de chou sont observés sur le plan de l’évolution psychomotrice et affective. Il s’agit de la marche à quatre pattes, la tenue debout, la marche normale. Quant aux activités d’éveil, elles sont d’ailleurs individualisées et concernent :

L’éveil musical et l’éveil des sens,

La vue, l’odorat,

Le goût, l’ouïe,

Le toucher, la motricité.

La matinée s’achève progressivement en passant par la transition entre les animations d’éveil et l’heure du repas.

L’heure de pause

La pause dans les crèches de Rhône-Alpes, comme partout ailleurs en France, est composée du déjeuner et de la sieste.

L’heure du déjeuner à la crèche

À 11 heures, le repas est prêt. Tous les enfants sont à table après le passage aux toilettes et le rituel du lavage des mains. Parfois, il est prévu une cantine interne où les nourritures sont préparées par un cuisinier sur place. Cependant, certaines crèches préfèrent recruter un traiteur qui livre quotidiennement les repas pour les enfants. Quelle que soit la forme choisie, les enfants ont droit à des repas Bio et équilibrés. Dans le cas des petits enfants, leurs repas sont décidés et choisis par les parents compte tenu des habitudes et besoins du bébé.

L’heure de sieste

À 13 heures, chaque enfant se prépare pour la sieste. Les rituels sont individuels. En général, ils sont mis à l’aise et débarrassés de tout ce qui les encombre et l’empêche de vite dormir. Votre enfant peut toujours obtenir une place pour se reposer, car chaque enfant à son lit, son doudou et sa tétine (si nécessaire). Après la sieste, les activités de l’après-midi prennent place.

Les activités de l’après-midi

Les enfants qui se réveillent tôt de leur sieste passent un peu de temps avec les professionnels en attendant le réveil des autres. De 15 heures à 15 h 30, le goûter est servi aux enfants selon la même organisation que celle du déjeuner. De 15 h 30 à 16 heures, d’autres activités d’éveil et d’autres jeux sont proposés aux enfants.

Néanmoins, certains parents viennent tôt chercher leurs enfants, et cela, jusqu’à 19 heures : heure de fermeture de la plupart des crèches. Tout comme le matin, une séparation sympathique est réservée aux enfants pour leur donner envie de revenir le lendemain. Les parents prennent le relais de la garde des enfants.

En conclusion, vous pouvez faire confiance aux plannings journaliers établis dans les crèches pour la garde des enfants. Votre enfant suivra très vite le nouveau rythme qui s’impose à lui. Inscrivez-le sans hésiter. Un accueil chaleureux l’attend, car les professionnels s’évertuent à donner satisfaction aux enfants comme aux parents.