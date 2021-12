Comment imprimer une liste de courses ?

Une liste de courses comme son nom l’indique, permettra de recenser tous vos besoins d’achat. Ainsi, vous pouvez y mentionner ce que vous désirez acheter. Ce qui vous permet de gagner du temps, d’acheter exactement ce dont vous avez besoin et donc d’éviter le gaspillage. Pour en simplifier l’utilisation, il vous faut l’avoir sous la main. Découvrez ici comment l’imprimer.

Impression depuis un ordinateur

Une liste de courses peut être conçue à partir de différents logiciels de traitement de texte. Ainsi, vous pourrez la réaliser depuis Word ou Excel. Pour l’imprimer dans un cas comme dans l’autre, le processus d’impression sera le même.

Lorsque la liste de courses est ouverte dans votre logiciel de traitement de texte, cliquez sur « Fichier » puis sur « Imprimer ». Vous pourrez par la suite choisir votre imprimante dans la liste qui vous sera proposée tout en spécifiant les modalités d’impression selon vos besoins.

Une fois cette étape passée, vous pouvez lancer l’impression en cliquant sur « Imprimer ». Toutefois, il existe une combinaison plus simple et plus rapide qui vous permettra d’imprimer votre liste à courses. Il s’agit de CTRL+P, une combinaison aussi bien valable sur Windows que sur Linux. Sur un Mac, ce sera la combinaison ⌘+P qui vous sera utile.

Impression en ligne

Dans le contexte actuel, il n’est plus nécessaire de produire votre liste de courses par vous-même. En effet, certains sites proposent des listes que vous pourrez télécharger ou imprimer directement. Afin de faciliter l’utilisation de celles-ci, elles sont conçues de sorte à vous permettre de cocher les produits dont vous avez besoin.

Pour l’impression, il faudra relier dans un premier temps votre imprimante à l’ordinateur. Pour établir la connexion, vous aurez le choix entre le wifi et le câble fourni à l’achat. Par la suite, en vous rendant sur le site comportant la course, cliquez sur CTRL+P puis validez l’impression. Sur les Mac, utilisez la combinaison Commande + P. Cette option d‘impression est possible avec le navigateur chrome de Google.

Pourquoi opter pour une liste de courses ?

Si la liste de courses est de plus en plus plébiscitée, c’est notamment grâce à de nombreux arguments. Dans un premier temps, c’est une liste qui vous permet de gagner du temps. Très souvent, certains acheteurs ne réfléchissent réellement à ce qu’ils doivent acheter que lorsqu’ils sont sur place. C’est loin d’être un exercice facile, ce qui vous fera perdre du temps à priori.

Dans les magasins d’achats, les produits sont souvent classés selon leurs catégories. En catégorisant les produits à acheter également, vous réduirez vos déplacements dans les grandes surfaces. Ainsi, avec une liste de courses, vous savez exactement ce qu’il faut acheter.

Ensuite, c’est un outil qui vous permet de réaliser des économies. Il est facile d’effectuer des achats doublons si vous n’avez pas une ligne directrice à laquelle se tenir. De même, vous pourrez acheter des produits dont vous n’avez pas forcément besoin.

Grâce à la liste de courses, vous évitez le gaspillage en n’achetant que le strict nécessaire. Par ailleurs, si vous optez pour une liste de courses dans le but de faire des économies, les comparateurs en ligne sauront vous être utiles.

Vous savez désormais comment imprimer une liste de courses.