Comment choisir son robinet pour lavabo

Le choix d’un robinet pour lavabo est une étape souvent sous-estimée mais essentielle dans le processus de conception d’une salle de bain. Le bon robinet peut relier tous les éléments de la salle de bain en un tout harmonieux, tandis qu’un mauvais robinet peut troubler l’apparence générale et la fonctionnalité de l’espace. En plus de son importance esthétique, le robinet pour lavabo joue également un rôle important dans une utilisation pratique au quotidien, il est donc nécessaire de considérer plusieurs aspects clés avant de choisir le bon modèle.

Pensez au style de votre salle de bain

La clé du succès consiste à faire correspondre le design du robinet pour lavabo avec le style général et le design de la salle de bain, y compris le set de douche, le lavabo et les autres éléments sanitaires. Si votre salle de bain présente un design moderne et minimaliste avec des éléments angulaires, vous devriez choisir un robinet qui complète cette géométrie. Au contraire, dans les salles de bains aux éléments plus arrondis et aux lignes plus douces, un robinet de lavabo aux formes plus douces sera plus esthétique. Il est également important d’assortir les finitions – le chrome, le noir mat ou le laiton doivent compléter harmonieusement tous les accessoires et aménagements métalliques de l’espace. Choisissez donc idéalement un robinet de lavabo en même temps qu’un ensemble de douche ou un robinet de baignoire et tenez compte de sa forme et de sa couleur.

Pensez à la fonctionnalité

La fonctionnalité est un autre facteur décisif. En ce qui concerne l’utilisation pratique, vous devez déterminer qui et de quelle manière utilisera le robinet pour lavabo le plus souvent. Pour les familles avec de jeunes enfants, les robinets sans contact peuvent être idéaux, car ils facilitent le contrôle et augmentent en même temps l’hygiène.

Les robinets à poser plus hauts conviennent aux lavabos à poser, ce qui vous permet de vous laver confortablement les mains et le visage sans éclabousser d’eau à l’extérieur du lavabo. Gardez à l’esprit que pour l’installation pratique d’un tel robinet, il est nécessaire de prévoir suffisamment d’espace sur la plaque où se trouve le lavabo, notamment entre le lavabo et le miroir accroché au mur.

Les lavabos encastrés nécessitent souvent des robinets à bac plus bas pour conserver l’esthétique et la fonctionnalité. Les robinets encastrés entrent alors en considération si vous recherchez un design minimaliste et que vous disposez de l’espace pour les installer dans le mur derrière le lavabo.

Matériau et durabilité

La durabilité et la facilité d’entretien devraient être d’autres critères de sélection. Le laiton chromé est le choix traditionnel pour sa longévité et sa facilité d’entretien, tandis que l’acier inoxydable offre un look plus moderne et est également très durable. Les robinets en noir mat ou en laiton conviennent à ceux qui recherchent un élément de design qui se démarquera dans la salle de bain. Cependant, il est toujours important de considérer le comportement de la surface dans le temps et sa facilité d’entretien. Cependant, des robinets pour lavabo ont souvent des traitements de surface spéciaux qui garantissent un entretien et un nettoyage faciles. Vous pouvez en retirer les gouttes d’eau séchées simplement en les frottant avec votre doigt ou un chiffon humide.

Dimensions et installation

Les dimensions du lavabo et l’espace disponible sont cruciaux pour choisir le bon type de robinetterie. Les lavabos à poser nécessitent des robinets suffisamment hauts avec un bec assez long. Les robinets de lavabo encastrés peuvent être idéaux pour les lavabos ou les salles de bains plus petits, où vous devez penser à chaque centimètre, ce qui permettra d’économiser de l’espace et d’ajouter de l’élégance. L’installation encastrée est un choix idéal pour un design minimaliste, mais nécessite plus de planification et de préparation de l’espace.

Choisir le bon robinet pour lavabo peut influencer considérablement l’impression générale de votre salle de bain. Lors du choix, il est important de considérer non seulement le design et la fonctionnalité, mais également le matériau, la durabilité et le type d’installation adapté à votre style de vie et à vos besoins. Avec la bonne approche et les bonnes informations, vous pouvez choisir un robinet qui sera non seulement un ajout pratique, mais aussi esthétique à votre salle de bain pendant de nombreuses années.