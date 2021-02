Accueil » Loisirs Comment bien organiser son mariage sur la ville de Nice ? Loisirs Comment bien organiser son mariage sur la ville de Nice ?

Le mariage est l’un des plus beaux événements que puisse vivre un couple qui a pris la décision de s’unir. Vous vous mariez bientôt ? C’est donc le moment de commencer l’organisation de la cérémonie. Si vous vivez à Nice, voici la façon dont vous pourriez vous y prendre.

Formaliser le mariage à partir des fiançailles

Lorsque vous dites oui à votre conjoint, il est intéressant de fêter cet engagement en compagnie de vos amis ainsi que de vos parents. Il suffit d’organiser un simple repas ou une soirée, afin de souligner son amour et d’annoncer à tous, le prochain mariage.

Mener une réflexion approfondie par rapport à l’organisation du mariage

Les moments euphoriques passés, vous devrez à présent vous concentrer sur l’organisation du mariage. C’est une réflexion qu’il faut mener à deux sur la façon dont vous désirez faire votre mariage. Serait-ce un mariage peu coûteux ? Un mariage civil et religieux ? Un mariage célébré sur un thème et des couleurs précis ? Il faudra vous asseoir, votre conjoint et vous, pour répondre à ces questions de façon précise. Vous devez décider d’une date ainsi que d’un lieu. Il faudra avoir un célébrant. Vous devez avoir une idée de la façon dont vous aimeriez que votre journée se déroule.

Vous aurez aussi besoin d’une liste des personnes à inviter. Pour ce qui est du budget, vous devez le définir ensemble selon vos économies et en fonction du nombre de personnes attendu.

Lorsque vous aurez répondu comme cela se doit à toutes ces questions, vous pourrez noter les réponses obtenues dans un cartable qui vous servira de guide pour votre mariage à Nice. Au besoin, demandez à vous faire accompagner d’un Wedding planner Nice qui saura vous aider.

Dresser la liste des invités

Si vous maîtrisez le logiciel Excel, vous pourrez en faire usage pour mettre sur place une liste d’invités. Il vous sera plus facile de cette façon de rechercher vos invités, de procéder à une addition automatique du nombre de personnes… Par ailleurs, pensez aux enfants. Si vous désirez qu’ils soient présents avec leurs parents, l’organisation de la cérémonie doit en tenir compte. Sinon, vous pouvez prévoir un mariage d’adulte.

Trouvez la bonne salle à Nice

C’est le moment de chercher la bonne salle. Ce sera un paramètre important pour avoir les meilleures prévisions. Il faut dire que certaines salles sont réservées depuis des mois pour différents événements. D’autres par contre, peuvent être disponibles. Après avoir effectué vos recherches, le mieux est de choisir la salle qui est proche de l’Église ou de la Mairie et de la réserver tout de suite.

Choisir les meilleurs prestataires

Traiteurs, décorateurs, DJ, Photographe, vous ne pourrez pas tout faire seul lors de votre mariage. Il faut donc vous entourer des meilleurs prestataires, afin que tout se déroule bien le moment venu. Demandez-leur des conseils et faites-leur également des propositions. Surtout, ne leur imposez que ce que vous trouvez personnel ou pertinent. Pour cause, ils sont généralement des experts qui ont pris l’habitude de travailler sur des mariages et en ont acquis l’expérience.