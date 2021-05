Accueil » Loisirs Comment bien choisir ses rollers ? Loisirs Comment bien choisir ses rollers ?

Des rollers, ils en existent par milliers sur le marché tous différents les uns des autres. Le fait d’en choisir un parmi ce nombre n’est pas une tâche aisée. Vous devez prendre en compte certains critères comme l’utilisation que vous en ferez, vos préférences, etc. Voici dans cet article comment bien choisir ses rollers.

Faites un choix en fonction de votre pratique

Que vous soyez pratiquant du street, de rampe ou skatepark, il est primordial de tenir compte de cet aspect pour faire le choix. Car les caractéristiques des rollers varient selon chaque pratique. Il faudra donc tenir compte de l’aspect de la coque des paires de rollers afin de choisir. En effet chaque type coque définit un lot d’avantages.

Les coques souples ou dures conviennent plus au pratiquant de street et de skatepark. Contrairement aux coques rigides qui offrent maintien et légèreté, un atout nécessaire pour les pratiquants de rampe.

Choisir son roller en tenant compte de la marque

Il serait difficile de vous préciser une marque d’excellence en ce qui concerne les rollers. Mais certaines caractéristiques peuvent vous aider à trouver votre marque idéale.

La pointue

Il s’agit de prendre en compte les pointures disponibles chez chaque marque de chaussure. Dans ce cas, il faut privilégier la marque qui vous propose un roller dans lequel vous êtes à l’aise.

Le design

Certaines personnes sont fans de paires de rollers à l’aspect moderne et original. D’autres par contre sont dans le style vintage et glamour. Alors, dès que vous trouverez satisfaction en la matière chez une des marques adoptez-la.

Faites un choix en fonction des roulements et de visserie

Ici il s’agit de sélectionner des roulements qui sont dotés de la norme ABEC. Ces derniers ont une excellente précision ce qui pratique lorsque vous effectuez des mouvements délicats. Pour cela il est préférable que vous optiez pour des ABEC 3 4 et 5 si vous êtes pratiquant de street.

En ce qui concerne la visserie, il faut noter qu’elles doivent être protégées des chocs et autres mauvais traitements. Ainsi il serait préférable de choisir des rollers avec des têtes de vis parfaitement dissimulées. Pour le petit conseil, sachez que les axes de 8mm, 9 mm se tordent moins rapidement que ceux de 6mm, 7mm. Aussi, choisissez des entretoises en métal, elles sont plus résistantes que les entretoises en matière plastique.

Établissez au préalable un budget

Il est évident que les moyens financiers diffèrent d’un individu à un autre. Pour cela il faudrait choisir une paire de rollers compatible à votre pouvoir d’achat. Mais également en tenant compte des caractéristiques dont dispose la paire de rollers. Le plus souvent une paire de rollers peut coûter environ 100€ et plus. Et plus les caractéristiques des rollers sont attrayantes, plus leur prix est élevé. Par conséquent vous devez tenir compte des caractéristiques des rollers voulus pour établir votre budget.

Il peut arriver que vous ayez envie de faire des folies en ce qui concerne l’achat des rollers.

Mais nous vous le déconseillons fortement, car une paire de rollers peut s’abîmer à tout moment.