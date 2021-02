Accueil » Auto CoC Jeep : qu’est-ce que c’est ? Comment l’obtenir ? Auto CoC Jeep : qu’est-ce que c’est ? Comment l’obtenir ?

Vous avez déniché le véhicule de vos rêves, une Jeep, que vous souhaitez faire importer sur le territoire français. Cela est possible, mais, pour faire immatriculer votre future voiture, vous devrez vous munir d’un document obligatoire et essentiel : le certificat de conformité Jeep (ou CoC Jeep). Qu’est-ce que le certificat de conformité ? Comment l’obtenir ? À quel prix ? Nous allons répondre à toutes vos questions, dans la suite de cet article.

Le Certificat de Conformité est obligatoire au niveau européen

Le Certificat de Conformité, ou CoC, est un document obligatoire dans toute l’Union européenne. Il est délivré par le constructeur à l’acheteur d’un véhicule neuf et mentionne toutes les caractéristiques de ce dernier. Le Certificat de Conformité d’un véhicule permet de savoir rapidement si celui-ci correspond aux normes en vigueur au sein de l’UE. Sans le CoC Jeep, la voiture que vous souhaitez faire importer sur le territoire français et européen ne peut pas circuler librement. De plus, comme nous allons le voir, le Certificat de Conformité est obligatoire pour faire immatriculer un véhicule importé.

Le CoC, indispensable pour immatriculer un véhicule importé

Vous souhaitez faire importer en France et immatriculer un véhicule en provenance de l’étranger ? Le CoC Jeep est obligatoire pour effectuer une demande d’immatriculation. Votre dossier doit également contenir les documents suivants, pour pouvoir être accepté :

Un quitus fiscal, pour prouver que les droits fiscaux obligatoires ont bien été payés par l’acheteur,

La carte d’identité de l’automobiliste à l’origine de la demande de carte grise,

Un justificatif de domicile,

Le formulaire Cerfa relatif à la demande de certificat d’immatriculation,

La facture d’achat du véhicule,

La carte grise du véhicule à importer,

Une attestation de contrôle technique de moins de 6 mois.

Deux solutions peuvent être envisagées pour obtenir un Certificat de Conformité Jeep : contacter le constructeur, ou passer par une plateforme dédiée, comme EuroCoC.

Pour obtenir votre COC Jeep, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site du constructeur, afin de trouver ses informations de contact. Sachez également que certaines marques automobiles disposent sur leur plateforme d’un onglet dédié, permettant de récupérer directement le Certificat de Conformité de votre véhicule. Cependant, lorsque la demande est réalisée par un particulier, les délais peuvent être particulièrement longs. De ce fait, nous vous suggérons de passer par des professionnels, et notamment par le site EuroCoC.

Recevez votre CoC Jeep grâce à EuroCoc

La plateforme EuroCoc vous permet d’obtenir rapidement et facilement un CoC Jeep. Pour cela, il vous suffit de sélectionner le type de certificat dont vous avez besoin (pour un véhicule particulier ou utilitaire), et remplir un formulaire avec le numéro d’immatriculation du véhicule, l’année de premier mise en circulation, etc.

Le service proposé par EuroCoc est transparent. Tous les certificats fournis correspondent aux exigences européennes. En outre, les délais de réception sont relativement courts, entre une semaine et 10 jours.

Le Certificat de Conformité pour un véhicule Jeep coûte 209 euros HT, et EuroCoc n’applique aucuns frais supplémentaires.