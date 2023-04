5 recettes originales à base de betterave pour bébé

Pour sa bonne croissance, le nourrisson a besoin d’une bonne alimentation. La betterave, variété de bettes à racine charnue, est l’un de meilleurs aliments qui concourent au bien-être du bébé. Il s’agit d’une plante qui peut être ajoutée à son alimentation au quotidien. Pour le bien-être de votre enfant, découvrez dans cet article 5 recettes originales de purée betterave bébé.

La purée courgette et pomme et betterave.

Il s’agit d’une recette de purée betterave bébé avec une association de légumes et de pommes. Pour la préparation d’un repas comme celui-ci, il faut disposer d’une courgette moyenne, d’une petite pomme, d’une noisette de beurre, de la betterave et d’une cuillerée à café de jus de citron.

En ce qui concerne la préparation proprement dite, il faut commencer par un lavage de tous ces éléments afin d’en éliminer les déchets. Après le dérochage, l’épluchage et le coupage, il est important d’y ajouter un jus de citron afin de ne pas obtenir un mélange noir. À l’étape de la cuisson, il est recommandé d’utiliser un ustensile de cuisine en terre ou en métal avec des poignées. Il faut donc faire bouillir l’eau tout en ajoutant pas à pas les légumes et fruits. Après une vingtaine de minutes, la puree betterave bebe est prête à la consommation.

La purée betterave bébé petits légumes et poulet

Le nourrisson a besoin de tous les nutriments nécessaires pour la croissance. À cet effet, la recette de la purée petits légumes et poulet est très convenables. Elle est composée de 5 carottes, 3 pommes de terre, de la betterave et un peu de haricot vert. Comme la première recette, il faut d’abord procéder au nettoyage des légumes. Ensuite, il faut passer à la cuisson en y ajoutant 18 cl de lait infantile deuxième âge et 80 g de blanc de poulet. Pour cette purée betterave bébé, la cuisson peut se faire à la poêle avec un peu de matière grasse.

La purée rouge

Pour avoir de la bonne purée rouge idéal, il faut prendre 50g de betterave rouge découpés en cube. C’est une recette qui permet d’obtenir 180 g de purée betterave bébé. Pour la cuisson, les légumes doivent cuire d’abord dans un litre d’eau bouillante. En parallèle, l’on peut cuire le poulet à la vapeur. Enfin, il faut mixer le tout en ajoutant 7.5 cl environs du bouillon de la cuisson.

La purée petit pois et courgette

Une courgette moyenne, 300 g de petit pois, une betterave, 30 cl d’eau et une cuillère à soupe d’huile d’olive sont le nécessaire pour une purée petit pois et courgette à base de betterave. Après l’épluchage et le découpage en tranches épaisses, il faut ajouter les petits pois dans l’eau bouillante. L’eau du bouillon doit être mise de côté, ce qui servira lors du mixage. La dernière étape pour obtenir cette puree betterave bebe consiste à mixer le tout pour avoir une bonne consistance.

La purée bébé carotte et citron

Pour obtenir cette puree betterave bebe, il faut cuire à la vapeur une pomme de terre épluchée, de la betterave, une poignée de haricot vert avec 60g de lieu noir. L’on a la possibilité d’ajouter un peu de sel pour rehausser le goût. Pour obtenir une consistance idéale, il importe d’ajouter un peu de bouillon à la cuisson et passer le tout à mixage pour finir.