5 outils pour créer des formulaires PDF à remplir

Pour créer un fichier PDF à remplir pour le travail, l’école, le collège, l’université ou simplement pour vous-même, vous avez besoin de la bonne solution pour cet objectif non trivial. Le logiciel le plus populaire qui vous permet de lire, de créer et de modifier des fichiers PDF et des formulaires à remplir est, bien entendu, Adobe Acrobat DC, que vous pouvez télécharger sur le site officiel. Il est facile de créer des formulaires à remplir avec cet outil excellent et convivial, mais vous devez souscrire un abonnement payant, ce qui peut constituer un obstacle redoutable pour beaucoup d’entre nous.

Si vous n’avez pas les moyens d’utiliser Adobe Acrobat DC, il peut être judicieux de vous tourner vers un outil alternatif gratuit. Dans cet article, vous trouverez les 5 meilleurs programmes qui feront tout aussi bien l’affaire.

ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs est une suite bureautique en ligne à code source ouvert, conçue pour les documents texte, les présentations, les feuilles de calcul et les formulaires à remplir. Elle est totalement compatible avec les fichiers Word, Excel et PowerPoint et supporte même les formats ODF. C’est pourquoi ONLYOFFICE Docs est une bonne solution alternative aux autres suites bureautiques bien connues, telles que Microsoft Office et Google Docs.

En utilisant ONLYOFFICE Docs, vous travaillez avec des documents via votre navigateur web. ONLYOFFICE Docs est déployé sur un serveur, et vous pouvez facilement l’intégrer à de nombreuses plateformes de partage de fichiers et solutions de gestion de documents, notamment Nextcloud, Redmine, Nuxeo, ownCloud, SharePoint, Alfresco, Moodle, Confluence, Plone, Chamilo, etc. Vous pouvez également créer votre bureau personnel dans le nuage, qui est gratuit pour les équipes comptant jusqu’à 5 utilisateurs, si vous ne souhaitez pas installer la version auto-hébergée.

La bonne nouvelle pour les utilisateurs moyens est que ONLYOFFICE est fourni avec des applications de bureau et mobiles gratuites pour Windows, Linux, macOS, iOS et Android.

En ce qui concerne le remplissage de formulaires, ONLYOFFICE Docs vous permet de créer des modèles vierges à partir de zéro ou d’utiliser des fichiers DOCX existants et de les transformer en PDF à remplir. Vous pouvez insérer des champs de texte, des images, des boutons radio, des listes déroulantes, des boîtes combo et des cases à cocher et ajuster leurs propriétés. Les modèles prêts à l’emploi avec des champs interactifs peuvent être enregistrés au format PDF.

Vous pouvez également enregistrer votre formulaire dans ONLYOFFICE Docs sous forme de fichier OFORM. Il s’agit d’un format spécial pour les formulaires à remplir en ligne.

ApowerPDF

Sans aucun doute, ApowerPDF est l’un des outils d’édition de PDF les plus faciles à utiliser car il dispose d’une interface très conviviale et intuitive avec un beau design.

La solution est livrée avec une variété d’options d’édition de PDF à choisir. Vous pouvez utiliser ApowerPDF pour ajouter facilement des images et du texte, modifier vos graphiques, ajouter des filigranes aux fichiers PDF pour une meilleure protection, etc. Le logiciel n’est pas seulement idéal pour les particuliers, mais peut également être très utile pour les entreprises.

ApowerPDF vous permet de créer vos propres fichiers PDF à partir de zéro ou de convertir différents types de fichiers compatibles en PDF. Cet outil dispose également d’une quantité décente de modes d’affichage des pages qui peuvent être utilisés à des fins différentes. Vous pouvez lire vos fichiers PDF avec une vue de deux pages, une vue de page unique ou vous pouvez même utiliser la vue de page défilante selon vos besoins.

En ce qui concerne les formulaires à remplir, ApowerPDF propose différents contrôles de formulaires interactifs, tels que des boutons poussoirs, des cases à cocher, des boutons radio, des boîtes combo, des boîtes de liste et des champs de texte. Chaque contrôle de formulaire a des propriétés éditables pour que vous puissiez concevoir votre document comme vous le souhaitez. En outre, vous pouvez importer et exporter des données pour remplir des formulaires PDF d’un simple clic. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans l’onglet Formulaires.

ApowerPDF est absolument gratuit mais vous pouvez toujours passer à une version payante si vous avez besoin de plus de fonctionnalités d’édition.

Jotform

JotForm est un créateur de formulaires et un convertisseur PDF en ligne pour ceux qui ne veulent pas installer de logiciel. L’outil vous permet de créer des formulaires PDF personnalisés que les utilisateurs peuvent facilement remplir et soumettre depuis leurs appareils numériques, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un téléphone mobile. Ainsi, vous pouvez créer des formulaires numériques et recueillir toutes les données en ligne et les télécharger ultérieurement si nécessaire.

Cet outil vous permet d’ajouter des champs de formulaires remplissables de différents types. Il vous suffit de faire un glisser-déposer pour ajouter le PDF que vous souhaitez modifier facilement et ajouter des formulaires au fichier PDF. Avec Jotform, vous pouvez insérer des champs de texte, des cases à cocher et des questions à choix multiples. Une autre fonctionnalité utile est un champ de signature où les autres utilisateurs peuvent saisir leur nom.

Lorsque votre formulaire est prêt, vous pouvez l’envoyer par courrier électronique ou l’intégrer à votre site Web ou à votre blog afin que les autres utilisateurs puissent le remplir numériquement. Vous avez également la possibilité d’envoyer le lien du formulaire directement aux personnes avec lesquelles vous travaillez.

En utilisant Jotform, vous pouvez sélectionner des modèles dans la bibliothèque officielle. Vous pouvez y trouver des formulaires pour n’importe quel usage. Toutefois, le plan tarifaire gratuit vous permet d’utiliser un nombre limité de modèles. Si vous avez besoin de plus de modèles, vous devrez passer à une version payante.

DocHub

Un autre service en ligne, DocHub, est un éditeur de PDF basé sur le Web qui est assez similaire à Jotform. Il offre un vaste ensemble de fonctions d’édition et de publication de PDF et vous permet de recueillir les réponses d’autres utilisateurs en ligne. Il est proposé en version gratuite avec quelques limitations et en version professionnelle avec toutes les fonctionnalités.

DocHub étant un outil entièrement basé sur le web, vous ne pouvez travailler avec des fichiers PDF et des formulaires interactifs que dans un navigateur web, mais il existe également une application distincte pour les smartphones. Elle vous permet d’annoter des documents, d’ajouter des champs, de fusionner des fichiers, d’ajouter des pages et du texte vierge.

La mise en page d’édition est simple avec tous les outils affichés dans la barre d’outils. Il prend en charge la fonctionnalité de glisser-déposer pour ajouter presque n’importe quel élément au document.

L’intégration de Google Drive et Dropbox permet d’accéder aux documents de n’importe où et depuis n’importe quel appareil. Les documents sont automatiquement enregistrés et peuvent être partagés avec une URL. C’est un service multilingue avec une protection par cryptage SSL. Outre le format PDF, des formats tels que DOC, PPT, XLS, TXT, DOCX et PPTX sont également pris en charge.

DocHub est compatible avec tous les champs PDF natifs. Le gestionnaire de champs intégré vous permet de modifier les champs, d’en créer de nouveaux pour les cases à cocher, les signatures, les initiales, etc. Vous pouvez attribuer des rôles aux modèles, ce qui permet à plusieurs parties de remplir les contrats. Chaque destinataire peut remplir ses propres fichiers pour vous les renvoyer, et toutes les copies que vous recevez peuvent être organisées de manière pratique sous votre modèle principal.

PDFEescape

PDFescape est un créateur de formulaires en ligne qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires PDF gratuitement et même sans inscription. Il est également livré avec un éditeur PDF, qui permet de modifier et de visualiser les fichiers PDF créés. PDFescape vous permet également d’imprimer ou de télécharger les formulaires créés pour une utilisation hors ligne. De plus, il existe une option de partage en ligne que vous pouvez utiliser pour partager votre document avec d’autres utilisateurs en temps réel.

L’un des grands avantages de PDFescape est qu’il possède une interface très intuitive qui facilite la création de fichiers et l’ajout de champs. Il vous permet d’insérer du texte et des images ainsi que des champs de formulaire de différents types, tels que des paragraphes de texte, des cases à cocher, des boutons radio, des boîtes de liste, des listes déroulantes, des boutons de réinitialisation et d’envoi.

Toutes les fonctionnalités de base de PDFescape sont disponibles gratuitement et sans enregistrement. Toutefois, il peut être judicieux de créer un compte si vous souhaitez utiliser cette solution régulièrement.

La version gratuite de PDFescape comporte certaines limitations. Par exemple, la taille maximale des fichiers PDF que vous pouvez télécharger est de 10 Mo. Il ne doit pas non plus y avoir plus de 100 pages maximum par fichier et vous ne pouvez conserver que 10 fichiers.

Conclusion

Voici nos 5 meilleurs outils logiciels pour créer des formulaires PDF à remplir, en ligne et hors ligne. Toutes les solutions de la liste sont suffisamment bonnes lorsqu’il s’agit de remplir des formulaires. Cependant, elles présentent toutes des avantages et des inconvénients. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est d’essayer vous-même chaque solution et de choisir celle qui vous convient le mieux.