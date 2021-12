Quelles activités physiques pour les personnes âgées ? Partager :







Les chutes sont fréquentes chez les personnes de plus de 65 ans. En plus de causer des blessures parfois graves, elles limitent l’autonomie. Bonne nouvelle : la pratique d’une activité physique adaptée, surtout axée sur l’équilibre, réduit la fréquence et la gravité des accidents au quotidien.

Chutes fréquentes chez les personnes âgées

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), une personne sur trois de plus de 65 ans et une sur deux de plus de 80 ans tombent chaque année. Avec l’âge, des déficiences cognitives et sensorielles se développent, mais aussi des déficiences motrices .

chutes qui provoquent des blessures telles que des fractures, notamment du col du fémur, exacerbent la perte d’autonomie Les et accélèrent l’entrée en institution. Il existe la principale cause de décès par traumatisme chez les personnes de plus de 65 ans ans et, dans une moindre mesure, sont également responsables de la perte de confiance en soi et font en sorte que les personnes victimes de traumatismes limitent leurs déplacements.

Le sport après 65 ans : nous continuons l’activité physique !

Une étude menée par l’Inserm dans le monde entier en 2013 et publiée dans The British Medical Journal a montré que la pratique d’exercices physiques adaptés chez les personnes âgées réduit considérablement le taux de chutes entraînant des traumatismes graves ou des soins médicaux. Une réduction de 37 % pour les chutes causant des blessures, 43 % pour les personnes ayant des blessures graves et 61 % pour les fractures. En plus d’améliorer la motricité, l’activité physique améliore également les facultés cognitives, qui sont également utiles pour contrôler les mouvements et la posture. Par exemple, en améliorant le temps de réaction en cas de déséquilibre, la marche associée à une autre tâche, telle que le suivi d’une conversation, etc.

En pratique : quel sport pour les personnes âgées ?

Des activités physiques adaptées à l’âge, à l’état de santé et à la condition physique de chaque personne et qui permettent le travail d’équilibre, avec en plus celles qui améliorent le renforcement musculaire et l’endurance pour le maintien des capacités fonctionnelles. Quelles sont les activités physiques adaptées aux personnes âgées ?

— la détente dans des lieux dédiés avec un programme d’activité physique pour les personnes âgées, tels que les gymnases pour personnes âgées, les pratiques sportives adaptées aux personnes âgées proposées par de nombreuses communes ou à domicile,

— des exercices pour équilibrer le travail et, en particulier, l’équilibre dynamique, celui qui contrôle la position du corps pendant que le centre se déplace pendant les mouvements volontaires, mais aussi involontaires. Par exemple, ce type d’activité physique pour les personnes âgées consiste à apprendre à rattraper leur retard en cas de déséquilibre, à franchir des obstacles sur des terrains durs et mous, à effectuer des rotations et des demi-tours, etc.

— musculation avec, par exemple, l’utilisation de poids

— des sports qui combinent les différents avantages tels que : la marche, la natation, la randonnée, la gym douce, le yoga, le thai chi, les sports de combat, le cyclisme ou encore les sports de balle…

— des exercices physiques réalisés avec un physiothérapeute ou un ergothérapeute pour traiter les troubles de la mobilité et augmenter la force musculaire, ou par des exercices visant à renforcer l’équilibre et à prévenir en cas de chute .

— de simples promenades pour sortir le chien, acheter du pain, faire quelques travaux ménagers ou jardiner, et tout ce qui nécessite un déménagement.

— les professionnels de santé médicaux et paramédicaux, professeurs d’activité physique adaptée (APA), peuvent également donner des conseils pour améliorer les bons réflexes à avoir en cas de chute, tels que se protéger des mains, rattraper ce qui vous entoure, apprendre à tomber .

