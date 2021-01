Accueil » Santé Quelle différence de poids entre le matin et le soir ? Santé Quelle différence de poids entre le matin et le soir ?

. Un podcast assez court pour répondre à cette question qui peut être déjà venu dans votre esprit comme moi !

Parce que réfléchir attentivement, il y a un mystère que le matin nous pesons entre 200 et 300 grammes de moins que le soir avant d’aller au lit. A part si vous pratiquez intensément du sport au lit tous les soirs, comment expliquez-vous ce phénomène étrange ? Pourquoi perdons du poids la nuit ? Et où vont les grammes qui volent dans notre sommeil ?

La réponse est en fait beaucoup moins mystérieuse que la question ne l’indique.

Sur les 250 grammes, nous perdons environ 150 grammes par nuit s’évaporant dans la perte d’eau, en raison de la transpiration. Mais qu’en est-il de la cent grammes restants ?

On dirait qu’il disparaît sous forme de dioxyde de carbone. Chaque fois que nous sommes épuisés, nous rejetons ce gaz dont chaque molécule a une masse. À chaque date d’expiration, on estime que nous rejetons 0,012 grammes. A priori c’est petit. Il ne pèse pas lourdement. C’est vrai. Mais sachant que nous respirons plus de quinze fois toutes les 60 secondes, et que nous dormons environ 8 heures, il fait bien environ 100 grammes perdus seulement en respirant toutes les nuits.