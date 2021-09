Pourquoi utiliser un shampoing solide ? Partager :







C’est une bonne question, n’est-ce pas ? Et quelle est la différence entre le savon capillaire et le shampoing solide de toute façon ? En fait, ce n’est pas si difficile et je veux vous dire aujourd’hui les faits et les conseils les plus importants pour choisir votre soin capillaire sans plastique parfait. En un mot ! Mais tout d’abord :

Le savon capillaire ET le shampoing solide peuvent économiser beaucoup de déchets plastiques inutiles !

Les deux, car leur consistance ferme signifie que les emballages en plastique ne sont plus nécessaires. De plus, le savon capillaire et le shampooing solide sont plus productifs à utiliser et peut être transporté facilement et résistant aux fuites. Si vous faites toujours attention aux ingrédients écologiques (mot-clé biologique) et que vous évitez l’huile de palme , vous avez déjà fait beaucoup de choses pour une salle de bain zéro déchet durable.

A lire aussi : Les ballerines ont toujours autant la cote pour votre look !

Mais en plus de toutes ces similitudes entre le savon capillaire et les barres de shampoing, il existe également des différences importantes liées à la fabrication des deux produits. Le shampooing solide a un pH neutre à légèrement acide, il est mélangé à partir de tensioactifs et d’autres charges et additifs et finalement mis en forme. Le savon capillaire, quant à lui, est basique à partir du pHLes choses les plus importantes en un coup d’œil et est bouilli à partir de graisses, d’huiles et de lessive. En raison de la valeur du pH et de la composition, le savon capillaire nécessite toujours un rinçage acide supplémentaire. Surtout dans les régions contenant de l’eau calcaire, car le savon à la chaux se forme autrement. C’est ça difficile à dissoudre les résidus dans les cheveux et dans le receveur de douche. En général, vous pouvez dire ce qui suit :

Le shampooing ferme est moins compliqué et plus facile à utiliser.

Le shampooing ferme est particulièrement adapté aux débutants qui souhaitent passer à des soins capillaires solides car vous pouvez tout simplement commencer. Sans inconvénients par rapport au shampooing liquide conventionnel, pas de longue durée d’essai et pas de changement. Et comme même les grandes chaînes de pharmacies proposent du shampoing solide, il n’y a en fait aucune excuse pour les bouteilles en plastique colorées, n’est-ce pas ?

A lire aussi : Comment personnaliser une casquette ?

Quiconque existe depuis un peu plus longtemps finira probablement par devenir un peu plus courageux et curieux de ses soins capillaires zéro déchet. Également sur du savon à cheveux. C’est très amusant dans les petits magasins d’ébullition, à parcourir les magasins de savon et les marchés et à faire un tour de découverte. Et n’ayez pas peur :

Pour ceux qui ont trouvé leur savon préféré, Sour Rinse n’est pas fait pour vous Obstacle plus.

Au contraire. C’est juste une question de s’y habituer, et le vinaigre de cidre de pomme a probablement presque tout le monde à la maison de toute façon, n’est-ce pas ? Au fait, vous pouvez trouver ici mon savon capillaire préféré et enfin quelques autres différences et critères de sélection pour vos soins capillaires permanents.

Le shampooing solide n’a pas besoin de rinçage à l’acide.

Il existe également un shampooing solide qui évite les tensioactifs controversés tels que SLS ou SLES ; il vaut la peine d’y regarder de plus près.

Le shampooing solide est plus friable que le savon pour cheveux ; un sac de savon peut vous aider.

Le savon capillaire rend les cheveux plus adhérents ; bon pour les cheveux fins.

Le savon à cheveux ne contient pas de tensioactifs.

Le savon pour cheveux est un produit naturel qui a fait ses preuves.

Et ? Vous avez d’autres questions ? Alors, il vous fait plaisir de le ramener. Par exemple, comment puis-je conserver mon savon de façon hygiénique ? Sinon, il ne me reste plus qu’une chose :