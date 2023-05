Les quartiers les plus animés de Marseille pour sortir

Marseille est une ville animée avec des quartiers pour tous les goûts. Les quartiers historiques tels que le Panier, le Vieux-Port et le Cours Julien sont remplis de magasins, de cafés et de restaurants. Les quartiers branchés et alternatifs, comme la Plaine et le quartier de la Belle de Mai, sont populaires auprès des jeunes et des artistes. Les quartiers festifs et nocturnes tels que le Vieux-Port, la Canebière et le Cours Estienne d’Orves sont les endroits idéaux pour sortir en soirée. Les quartiers pour sortir en famille ou entre amis sont les quartiers du Prado, des plages du Prado et du Parc Borély, où vous pouvez profiter de nombreuses activités en plein air. Dans tous ces quartiers, vous trouverez des endroits pour manger, boire et vous divertir.

Marseille : à la découverte de ses quartiers historiques

Les quartiers historiques de Marseille sont un véritable trésor pour les amateurs d’histoire et de culture. Le Panier est le plus ancien quartier de la ville, où vous pouvez admirer l’architecture médiévale et découvrir des ruelles pittoresques remplies d’artisans. Le Vieux-Port, ancien port phocéen, a aussi une importance historique considérable avec ses bateaux colorés et son marché aux poissons quotidien.

A lire aussi : Road trip dans l'Ouest des États-Unis : ce que vous ne devez pas rater

Le Cours Julien est un autre quartier historique qui se distingue par sa vie nocturne animée. Ses murs artistiques colorés attirent tous les jours des touristes du monde entier souhaitant prendre en photo ces œuvres attrayantes. Ce quartier regorge aussi de boutiques vintage et alternatives ainsi que de restaurants locaux proposant une cuisine traditionnelle provençale.

Les quartiers branchés et alternatifs de Marseille

En plus des quartiers historiques, Marseille possède aussi des quartiers branchés et alternatifs, où se mélangent cultures urbaines et modernité. Le Cours Julien, décrit précédemment, en est un exemple parfait.

A lire en complément : Qui est Sarah Lopez (Les Anges) ?

Le Panier est un autre de ces quartiers atypiques, avec ses boutiques de créateurs locaux et indépendants ainsi que ses bars musicaux offrant une expérience unique. Les rues étroites remplies d’artisans proposant des produits artisanaux faits main sont une invitation à la flânerie. En plus, de jeunes artistes s’y installent pour y développer leur activité créative.

Si vous êtes à la recherche d’un lieu tendance pour sortir entre amis ou en couple, rendez-vous au Cours Estienne d’Orves. Ce petit port pittoresque regorge de restaurants chics proposant une cuisine méditerranéenne inventive ainsi que des bars élégants servant des cocktails sophistiqués dans un cadre convivial.

Ne manquez pas le quartier du Panier Cartonnerie, anciennement connu sous le nom de ‘la Friche Belle-de-Mai’. Cet espace culturel alternatif a été créé dans une ancienne usine transformée en galerie d’exposition, studios de création et espaces événementiels. Des concerts live et des performances artistiques y sont organisés régulièrement tout au long de l’année.

Marseille : les quartiers pour faire la fête la nuit

Si vous cherchez plutôt à sortir en soirée, les quartiers festifs et nocturnes ne manquent pas non plus. Les Docks des Suds, situés près du port de Marseille, sont connus pour leur ambiance festive ainsi que leurs nombreux événements organisés tout au long de l’année. Ce lieu mythique accueille des concerts live, des expositions d’art contemporain et des festivals musicaux.

Le Vieux-Port est aussi un endroit incontournable si vous cherchez une ambiance animée le soir venu. Les bars et restaurants y sont nombreux et proposent des spécialités culinaires locales ainsi que des boissons rafraîchissantes.

Pour une expérience unique en son genre, rendez-vous dans le quartier du Cours Julien la nuit tombée. Avec ses nombreuses terrasses bordées d’arbres illuminées par des guirlandes lumineuses colorées ainsi que ses pubs traditionnels proposant des bières artisanales et des cocktails originaux, ce quartier est parfaitement adapté aux sorties entre amis ou pour un rendez-vous romantique.

En famille ou entre amis : les quartiers à découvrir à Marseille

Mais si vous cherchez des endroits pour sortir en famille ou entre amis, Marseille a aussi beaucoup à offrir. Voici quelques-uns des meilleurs quartiers pour profiter d’une journée ou d’une soirée conviviale.

Le Panier, un quartier historique et pittoresque situé dans le centre de Marseille, est parfait pour une promenade en famille ou entre amis. Vous y trouverez de nombreuses boutiques artisanales ainsi que des restaurants traditionnels où vous pourrez déguster les spécialités locales.

Si vous cherchez une activité plus dynamique, le Parc Borély est l’endroit idéal. Avec ses grands espaces verts et ses installations sportives telles que des pistolets à eau et des terrains de football, ce parc est parfaitement adapté aux familles avec enfants ainsi qu’aux groupes d’amis recherchant une activité ludique.

Pour ceux qui préfèrent une balade culturelle, direction la Canebière. Cette avenue emblématique regorge de monuments historiques tels que l’Hôtel de Ville et l’église Saint Vincent-de-Paul. La Canebière propose aussi plusieurs musées intéressants comme le Musée d’Histoire de Marseille où toute la famille peut découvrir les origines romaines et grecques de la ville.

Si vous voulez passer du temps au bord de la mer tout en profitant d’un moment agréable avec vos proches, rendez-vous sur la plage du Prado dans le 8e arrondissement. Cette grande plage sablonneuse offre suffisamment d’espace pour jouer au volley-ball ou se détendre sous un parasol pendant que les enfants s’amusent dans l’eau.

Marseille est une ville cosmopolite qui offre des quartiers pour toutes les envies. Que vous cherchiez à faire la fête entre amis ou passer une journée agréable en famille, cette ville regorge de lieux conviviaux et animés qui sauront répondre à vos attentes.