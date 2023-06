Les destinations des croisières Costa pour la reprise

La reprise tant attendue des croisières est enfin en vue, avec de nouvelles destinations proposées par Costa pour ravir les voyageurs en quête d’évasion. Après une longue période d’inactivité due à la pandémie, l’industrie des croisières renaît de ses cendres et les compagnies telles que Costa sont prêtes à offrir une expérience inoubliable à leurs passagers. Les itinéraires fraîchement élaborés mettent en avant des escales exotiques et paradisiaques, ainsi que des lieux emblématiques du patrimoine mondial. Les passionnés de voyage peuvent d’ores et déjà se réjouir de cette nouvelle ère de croisières placée sous le signe de l’aventure et du dépaysement.

Costa Croisières dévoile ses destinations européennes 2021

Les destinations européennes de Costa Croisières pour 2021 sont variées et proposent une expérience unique à chaque passager. Parmi les escales phares, on retrouve la Méditerranée avec des arrêts incontournables dans des villes telles que Barcelone, Marseille ou encore Rome. Les amateurs de culture seront comblés par les visites guidées dans les musées d’art contemporain ou encore les vestiges archéologiques de l’Antiquité romaine.

A découvrir également : Ponant : la compagnie de croisière haut de gamme du moment

La Scandinavie est aussi au programme avec des croisières qui permettent d’explorer notamment Oslo et Bergen en Norvège ainsi que Stockholm en Suède. Ces itinéraires offrent aux voyageurs un aperçu du mode de vie nordique tout en leur faisant découvrir la beauté naturelle incomparable de cette région.

La Baltique offre quant à elle une escapade riche en découvertes culturelles et historiques avec ses villes pittoresques comme Tallinn en Estonie ou Saint-Pétersbourg en Russie.

A lire en complément : Sac publicitaire pour son entreprise : quelle matière choisir ?

Costa met aussi un point d’honneur sur le respect strict des mesures sanitaires imposées par les autorités compétentes afin d’assurer la sécurité et le confort de ses clients durant leur séjour. Les navires ont été équipés pour répondre aux exigences sanitaires du moment grâce notamment à l’utilisation accrue générale des matériaux antimicrobiens ; toutes les zones communes ont mis à disposition du gel hydroalcoolique tandis que l’équipage veille continuellement au respect de la distanciation sociale lorsqu’il est nécessaire.

Les activités proposées à bord vont du divertissement traditionnel (spectacles live) jusqu’à une salle immersive où vous pouvez vivre selon vos désirs de multiples expériences. Les croisières Costa proposent ainsi une offre complète pour satisfaire les goûts et les envies de chacun tout en respectant scrupuleusement toutes les normes dans le but d’assurer sécurité et bien-être aux voyageurs.

Réserver une croisière avec Costa est un choix judicieux pour ceux qui cherchent à se détendre, à découvrir des cultures fascinantes et à naviguer paisiblement en mer.

Costa Croisières assure la sécurité sanitaire de ses passagers

Costa Croisières est une compagnie de croisière renommée qui offre une expérience unique à bord de ses luxueux navires. Avec la pandémie actuelle, la sécurité et le bien-être des passagers sont maintenant plus que jamais au premier plan.

En réponse aux préoccupations sanitaires actuelles, Costa a mis en place de nombreuses mesures pour garantir un environnement sûr pendant les croisières. Avant l’embarquement sur le navire, chaque passager doit passer par un processus strict de contrôle sanitaire qui comprend un dépistage obligatoire de la COVID-19 ainsi qu’une vérification de la température corporelle.

Une fois à bord du bateau, toutes les zones communes ont été adaptées pour répondre aux exigences sanitaires actuelles. Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique ont été installés dans toutes les zones communes et l’ensemble des espaces publics est régulièrement désinfecté. Les restaurants proposent aussi une sélection réduite d’options pour minimiser les contacts et assurer que tous les aliments soient servis selon des normes sanitaires élevées.

Les cabines elles-mêmes ont aussi subi des changements significatifs afin d’améliorer leur propreté et leur sécurité • chaque pièce est soigneusement nettoyée après chaque utilisation tandis que l’utilisation d’un masque facial est obligatoire lorsqu’on se déplace dans l’espace commun entre chacune des chambres.

La distanciation sociale doit être respectée partout sur le navire. De nombreux événements tels que des spectacles live ou des soirées karaoké se tiennent toujours, mais ils sont organisés en s’assurant du respect strict des normes sanitaires pour tous les passagers.

Il faut souligner que toutes ces mesures sont supervisées par un personnel formé et compétent qui veille à ce que chaque voyageur puisse profiter d’une expérience de croisière sûre tout en profitant de moments inoubliables. Les croisières Costa ont toujours été synonymes d’élégance et de luxe, mais grâce à l’application scrupuleuse des règles sanitaires actuelles, elles peuvent maintenant offrir une véritable tranquillité d’esprit aux passagers soucieux de leur santé.

Costa Croisières propose des activités variées à bord de ses navires

Mais ce qui fait véritablement la réputation des croisières Costa, ce sont les activités proposées à bord. Les passagers peuvent s’attendre à un programme complet et varié pour leur permettre de passer du bon temps tout en découvrant toutes les merveilles offertes par le navire.

Les amateurs de sport ne seront pas déçus avec une gamme d’activités telles que le fitness, la natation, le basketball ou encore l’aquagym. Pour ceux qui préfèrent se détendre, vous pouvez rejoindre le spa où vous pourrez profiter d’un large éventail de soins corporels relaxants.

Des programmes spéciaux pour enfants et adolescents sont aussi disponibles afin qu’ils puissent apprécier pleinement leur voyage. Tout au long de la journée, vos petits bouts trouveront un certain nombre d’activités supervisées organisées par des animateurs qualifiés dans des espaces conçus spécialement pour eux : ateliers créatifs, jeux interactifs, cours de cuisine ou bien encore cinéma en plein air • il y a vraiment quelque chose pour tous les goûts !

En soirée, l’équipe d’animation propose une programmation diversifiée incluant des spectacles live exceptionnels ainsi que des soirées thématiques. Vous aurez aussi la possibilité de prendre part à une sélection raffinée d’options gastronomiques alliant saveurs locales et internationales grâce aux restaurants renommés présents sur chaque bateau.

Les croisières Costa ont toujours été synonymes d’aventure, de découverte et d’expérience inoubliable. En combinant ces éléments avec des mesures sanitaires strictement appliquées, vous pouvez être assuré que votre prochain voyage sera une véritable escapade en toute sécurité.

Réservez une croisière Costa pour une reprise sereine du voyage

Les croisières Costa offrent également une flexibilité accrue pour répondre aux besoins individuels des passagers. Vous pouvez choisir de réserver votre croisière avec ou sans forfait boissons, d’ajouter des excursions à terre en fonction de vos intérêts personnels et même de modifier votre itinéraire si vous le souhaitez. Les croisières Costa sont conçues pour répondre aux attentes de chaque passager, qu’ils soient seuls, en couple ou en famille.

Les tarifs des croisières Costa peuvent sembler élevés au premier abord, mais ils incluent un certain nombre d’avantages tels que les repas gastronomiques, l’accès gratuit à la plupart des installations sportives et récréatives ainsi que certains divertissements. Et si cela ne suffit pas encore à convaincre les sceptiques, sachez que Costa Croisières est actuellement l’un des rares opérateurs proposant un remboursement intégral en cas d’annulation due à la pandémie COVID-19.

N’oublions pas que les destinations proposées par les croisières Costa sont absolument incroyables! Que vous souhaitiez découvrir la beauté naturelle du nord de l’Europe ou explorer les merveilles historiques du bassin méditerranéen, il y a toujours quelque chose qui correspondra parfaitement à vos envies.