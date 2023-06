Le CPF une solution pour obtenir son permis poids lourd sans se ruiner

Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un dispositif qui permet aux individus d’acquérir des compétences et des qualifications tout au long de leur vie professionnelle. Parmi les formations éligibles, le passage du permis poids lourd constitue une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière de conducteur routier ou élargir leurs horizons professionnels. Le coût de cette formation peut être un frein pour certains candidats. Heureusement, le CPF apparaît comme une solution efficace pour financer cette formation sans engendrer de dépenses excessives. Il est possible d’obtenir son permis poids lourd sans se ruiner grâce à cette démarche.

CPF : Financer sa formation permis poids lourd

Le CPF est un dispositif qui s’adresse à tous les salariés, qu’ils soient en CDI ou CDD, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi. Il permet de financer tout ou partie des frais liés à une formation professionnelle et donne accès à un large choix de formations certifiant l’acquisition d’un savoir-faire spécifique.

Pour utiliser son CPF afin de financer son permis poids lourd, il faut vérifier que la formation que vous souhaitez suivre est éligible au compte personnel de formation. Il faut se rapprocher d’un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) pour connaître la prise en charge financière du coût total de cette formation.

Les avantages du CPF pour obtenir le permis poids lourd sont multiples : cette solution peut permettre aux personnes ayant peu d’économies ou disposant d’un budget limité par leur employeur notamment dans le cadre des OPCA/OPCO qui gèrent ce dispositif depuis 2014.

En termes pratiques, les étapes à suivre pour obtenir son permis poids lourd grâce au CPF nécessitent une grande rigueur administrative : une fois votre projet validé avec votre employeur, par exemple si vous êtes salarié(e), préparez votre dossier sans omettre aucun élément requis, car chaque organisme dispose normalement de ses propres conditions et modalités ! Une fois toutes ces formalités accomplies avec succès auprès du bon interlocuteur • OPCA/OPCO/Pôle Emploi -, vous n’aurez plus qu’à passer vos épreuves théoriques et pratiques pour décrocher votre fameux ‘permis PL’.

Une fois votre dossier de financement CPF validé, vous devez faire jouer la concurrence et contacter plusieurs établissements afin d’obtenir un devis détaillé incluant le tarif des heures de conduite, le coût du véhicule utilisé pour les examens pratiques ainsi que les frais administratifs.

N’hésitez pas à demander des conseils auprès d’autres personnes ayant déjà suivi cette formation ou à consulter des forums spécialisés sur internet. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des centres d’examen qui organisent ces formations dans votre région.

Avant de vous engager définitivement avec une auto-école, vérifiez bien qu’elle dispose des autorisations nécessaires (agréments préfectoraux notamment) et qu’elle propose une prestation complète comprenant toutes les étapes jusqu’à l’obtention du permis poids lourd. N’oubliez pas non plus que certains organismes socio-professionnels tels que l’AFT-IFTIM proposent aussi divers moyens pour financer ce type de formation en alternance, par exemple.

Le CPF constitue donc un moyen efficace et accessible pour obtenir son permis poids lourd sans se ruiner, grâce aux différentes options disponibles en fonction du budget disponible.

CPF : Les avantages pour obtenir son permis PL

En plus de l’avantage financier, le CPF offre aussi une flexibilité accrue pour les candidats au permis poids lourd. Effectivement, il est possible de suivre la formation à son propre rythme et en fonction de ses disponibilités professionnelles et personnelles.

Contrairement aux formations classiques où les élèves sont regroupés par niveau et doivent attendre que chacun ait atteint un certain seuil avant d’avancer dans le programme, avec le CPF chaque élève peut avancer à son propre rythme. Ceux qui ont déjà une expérience de conduite peuvent accélérer leur formation tandis que les débutants peuvent prendre plus de temps pour assimiler les notions théoriques et pratiques.

Le fait d’obtenir son permis poids lourd grâce au CPF représente aussi un atout sur le marché du travail, notamment dans des secteurs comme la logistique ou les travaux publics où la détention du permis est souvent exigée. En obtenant ce permis via cette méthode innovante, vous serez donc en mesure de répondre rapidement à une potentielle demande professionnelle.

Bien qu’il puisse sembler compliqué voire intimidant d’entamer une procédure pour financer sa formation via le Compte Personnel Formation (CPF), cela demeure toutefois un moyen efficace pour obtenir son permis poids lourd sans se ruiner tout en bénéficiant d’une grande flexibilité.

CPF : Les étapes pour financer son permis poids lourd

Quelles sont les étapes à suivre pour obtenir son permis poids lourd grâce au CPF ? Pensez à bien préciser que le financement par le Compte Personnel Formation n’est possible que si la formation se fait auprès d’un organisme agréé. Vous pouvez trouver un organisme agréé près de chez vous en consultant la liste des centres de formation sur le site officiel du gouvernement.

Une fois votre centre choisi, vous devez faire une demande écrite à votre employeur afin qu’il autorise l’utilisation de vos heures CPF pour financer cette formation. Si vous êtes déjà demandeur d’emploi, il suffit alors de transmettre votre demande directement à Pôle Emploi.

Si votre employeur accepte et que votre dossier est validé par l’organisme formateur ainsi que par les services publics compétents, vous pouvez commencer la formation. Il s’agit généralement d’une formation complète comprenant une partie théorique et une partie pratique.

La partie théorique comprend des cours sur la réglementation routière, les consignes liées au transport routier ou encore la connaissance des véhicules industriels. Certains organismes peuvent offrir aujourd’hui des formations digitales sous forme de e-learning qui permettent aux candidats une grande liberté dans leur apprentissage.

Pour ce qui est de la partie pratique, elle consiste principalement en conduite accompagnée avec un moniteur expérimenté. Le but étant bien entendu d’apprendre et maîtriser toutes les manoeuvres essentielles à tout conducteur poids-lourd telles que la conduite en agglomération, la circulation sur autoroute ou encore les manoeuvres à réaliser pour effectuer une livraison.

Le permis poids lourd peut représenter un atout majeur dans votre carrière professionnelle. Grâce au CPF et aux organismes agréés qui proposent des formations complètes et flexibles, pensez à bien une certaine autonomie.