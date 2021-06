Accueil » Santé Le CBD est-il autorisé en France ? Santé Le CBD est-il autorisé en France ?

Opération ‘Grass of My House’ de Patavina Finance : Plus d’une tonne et demie de substances étonnantes ont été saisies.

A lire en complément : La colère des infirmières libérales du Paca

Chanvre illégal vendu entre l’Italie et la France

Les Financiers du Commandement Provincial de Padoue, à la fin d’une enquête dirigée par le Bureau du Procureur de Rovigo, ont reconstruit l’ensemble de la chaîne commerciale et le réseau connexe de production, de distribution et de vente de chanvre de la variété « Antal » – illégal dès le début de 2019, car il a été supprimé du catalogue commun des variétés d’espèces de plantes agricoles admises dans l’Union européenne, conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 – en soumettant, lors de multiples interventions effectuées sur l’ensemble du territoire national, 1 035 livres de chanvre, 320 livres d’inflorescences de la même plante, 230 kilos de haschisch, 45 kilos de graines, ainsi que 6 280 plantes .

Les enquêtes avaient été lancées, dans le cadre du dispositif permanent de lutte contre le trafic illégal, par l’armée de la Compagnia di Este qui, en octobre 2020, avait constaté la présence de plus de 6 000 plants de chanvre, situés dans un fonds agricole situé dans la municipalité de Pernumia (DP), résultat officiellement utilisé pour la culture d’asperges par une entreprise agricole locale.

A lire également : Pourquoi suivre un régime sans glucide ?

Les analyses chimico-toxicologiques subséquentes, effectuées afin de déterminer les espèces des variétés qui s’y trouvent et la teneur relative de la substance active du THC (tétrahydrocannabinol), ont permis de préciser qu’une grande partie de la plantation était constituée de la variété « Antal », dont les graines sont interdits de culture libre en Europe, car ils génèrent des cultures à concentration de THC extrêmement instables.

Liens également en France

Lo le développement des enquêtes a permis au Fiamme Gialle de détecter comment toute la plantation avait été créée pour une autre entreprise agricole à Padoue, sans les autorisations prescrites délivrées par le ministère de la Santé, qui, à son tour, avait acheté des semences auprès d’un détaillant de Pise une fois que la variété considérée a été interdite du territoire de l’Union européenne, en violation des dispositions légales pertinentes (selon lesquelles l’utilisation de dérivés du chanvre – à condition qu’ils soient produits à partir d’espèces admises – est autorisée exclusivement pour l’autoproduction d’énergie entreprise ou comme fibre pour la construction écologique ou pour les cosmétiques et les aliments).

En effet, l’entreprise en question a également produit la sienne et, par conséquent, a mis en consommation la variété illégale susmentionnée, en la commercialisant auprès de détaillants d’inflorescences de chanvre et de dérivés (appelés cafés) en Italie et dans France. Dans l’ensemble, 49 sujets ont été identifiés, qui, pour diverses raisons, ont participé à des opérations commerciales liées à l’achat et à la vente de semences, de plantes, de matériel végétal (feuilles), d’inflorescences et de branches) et de produits dérivés, tous attribuables à la substance étonnante « Antal ».

Entre décembre 2020 et avril 2021, les Financiers de la Compagnia di Este, effectuant quelques perquisitions déléguées par le Bureau du Procureur de Rovigo, ont subi une saisie dans les provinces de Lodi, Padoue, Pise, Trente et Vérone, sur une tonne de chanvre, 45 kilos de graines, 160 plantes supplémentaires, ainsi que comme 320 kilos d’inflorescences et 230 kilos de haschisch, cette dernière est prête à être commercialisée par une autre entreprise de l’arrière-pays de Milan via des plateformes de commerce électronique.

Chiffre d’affaires potentiel de plus de 3 millions d’euros

Les substances saisies, détruites dans incinérateurs, ils auraient généré un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros en gros, des activités qui, grâce à des ventes au détail sur des canaux commerciaux non autorisés, auraient pu générer plus de revenus. En outre, au cours des enquêtes, il a également été possible de désinvestir 230 kilos de chanvre, près de 150 kilos de graines et plus de 37 000 plantes, ce qui, déjà mis à la consommation, a permis aux entreprises impliquées, en quelques mois, d’obtenir un bénéfice estimé à 300 000 euros . Les directeurs des sociétés concernées ont été signalés pour instigation à la production criminelle et/ou illicite, au trafic et à la détention de drogues.

L’activité de service en revue témoigne de l’action constante de la Guardia di Finanza dans la lutte contre le trafic illégal, comme la distribution et la vente d’inflorescences de chanvre et de produits dérivés, qui ne relèvent pas de la chaîne d’approvisionnement agro-industrielle. permise par la législation italienne et européenne, dont la consommation, dans des conditions spécifiques (âge, présence de pathologies concomitantes, état de grossesse et d’allaitement, interactions médicamenteuses, effets sur l’état d’attention), elle peut être particulièrement dangereuse pour la santé publique et la sécurité des citoyens.

4 photos

Parcourez la galerie