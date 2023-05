La marque Lacoste : une histoire de logo de style et d’élégance

La marque Lacoste est connue pour son logo en forme de crocodile, mais saviez-vous d’où vient cette idée ? En fait, René Lacoste, le fondateur de la marque, a été surnommé le crocodile lors d’une compétition de tennis en raison de sa ténacité. C’est ainsi que le logo est né. Au fil des années, le logo a subi quelques modifications, mais l’essentiel est resté le même : un crocodile vert sur un fond blanc. Ce logo est devenu un symbole d’élégance et de style pour la marque Lacoste, qui est devenue une référence dans le monde de la mode. Le logo a aussi contribué à renforcer l’image de luxe et de qualité de la marque auprès des consommateurs.

Le crocodile de Lacoste : une histoire d’origine

Au fil des années, le logo de Lacoste a connu quelques évolutions. En 1951, le crocodile est devenu plus stylisé et plus fin, tandis qu’en 1969, il a été agrandi et placé sur un fond coloré pour la première fois. Les couleurs du logo ont aussi changé : en 1984, le crocodile est passé du vert au gris argenté avant d’être à nouveau modifié en 2002 avec l’introduction d’un ton vert foncé. En 2018, la marque a dévoilé une nouvelle version de son logo qui mettait davantage l’accent sur les contours nets et précis du crocodile.

Malgré ces modifications mineures apportées au fil des ans au célèbre reptile iconique qui représente Lacoste dans le monde entier jusqu’à aujourd’hui, certains éléments clés sont restés inchangés, tout comme sa signification profonde pour la marque elle-même. Le logo continue à symboliser la qualité supérieure que cette entreprise française s’est efforcée d’incarner depuis ses débuts. Bien que simple dans sa conception, ce petit reptile parfaitement reconnaissable est rapidement identifiable partout où il apparaît, attestant ainsi de l’influence durable qu’il a exercée sur notre culture visuelle collective.

Le choix audacieux mais astucieux du nom « Lacoste » lui-même • reprenant bien sûr celui de son fondateur René Lacoste • contribue aussi à véhiculer une image forte associée aux loisirs sportifs et à un style intemporel : deux thèmes très présents dans les collections actuelles proposées par cette maison historique.

Même si l’image de marque de Lacoste évolue constamment au fil des ans, le logo crocodile reste un élément clé qui la lie à son histoire et lui permet de conserver son statut auprès des consommateurs. Effectivement, ce logo est bien plus qu’un simple symbole : il est l’incarnation même du style et de l’élégance associés à une marque française emblématique qui ne cesse d’impressionner depuis sa création en 1933.

Lacoste de l’ancien au nouveau logo

Le logo crocodile de Lacoste est également étroitement associé à l’histoire personnelle de son fondateur. René Lacoste était un joueur de tennis professionnel français qui a remporté plusieurs titres majeurs dans les années 1920, et il était connu pour sa ténacité sur le court. En fait, il a été surnommé « le crocodile » en raison d’un pari qu’il avait conclu avec son entraîneur au sujet d’une valise en peau de crocodile que René désirait acheter : si René gagnait une compétition importante, l’entraîneur lui promettait cette fameuse valise comme récompense.

Ce surnom est rapidement devenu un symbole caractéristique pour Lacoste, et lorsque la marque a été fondée en 1933 par René lui-même ainsi qu’André Gillier (un fabricant textile), le choix du logo n’a donc pas été difficile à faire. Le petit reptile vert est rapidement apparu sur chaque produit commercialisé par la marque • des polos aux chaussures et accessoires • conférant instantanément une reconnaissance facile et immédiate auprès des clients potentiels.

Au fil des décennies suivantes, le design précis du logo peut avoir changé légèrement mais sa signification profonde reste inchangée : celle d’une entreprise déterminée à produire des vêtements haut de gamme qui reflètent parfaitement une élégance naturelle tout en rendant hommage à ses racines sportives françaises.

Aujourd’hui encore, la signification du logo demeure intacte : elle évoque toujours ce même sens de la qualité supérieure et du raffinement sans ostentation, tout en offrant une image instantanément reconnaissable à l’ensemble des consommateurs. Pour les acheteurs de Lacoste, le logo est bien plus qu’un simple dessin ou un emblème • c’est un témoignage durable d’une histoire longue et fière qui continue encore aujourd’hui dans chaque nouvelle collection que crée cette marque légendaire.

Le crocodile : symbole fort de la marque Lacoste

L’impact du logo crocodile sur l’image de marque de Lacoste est indéniable. Il a contribué à la renommée de cette entreprise française, qui est aujourd’hui l’une des marques les plus reconnues dans l’univers du prêt-à-porter haut de gamme.

Le logo lui-même transmet une image d’élégance et d’exclusivité, ce qui correspond parfaitement aux produits proposés par la marque. Les clients associent instantanément le petit reptile vert avec des vêtements bien coupés, confectionnés à partir de matériaux nobles, ainsi qu’à un mode de vie sophistiqué et raffiné.

Tout comme le logo peut être positif pour l’image globale d’une entreprise comme Lacoste, il peut aussi avoir un effet négatif s’il n’est pas utilisé correctement ou s’il ne reflète pas les valeurs fondamentales de la marque.

Par exemple, si Lacoste commençait à produire des produits contrefaits portant son fameux crocodile (ce qui arrive malheureusement assez souvent), cela pourrait gravement affecter sa réputation en tant que fabricant haut-de-gamme et causer des dommages considérables à long terme pour l’image globale de la marque.

Cependant, rien ne remplace la qualité intransigeante que possède chaque produit portant le nom Lacoste. Cette attention minutieuse aux détails se retrouve non seulement dans leurs vêtements mais aussi jusque dans leur choix de design du célèbre crocodile • symbole ultime d’une élégance intemporelle.

Le logo crocodile un atout crucial pour l’image de Lacoste

Au fil des années, Lacoste a su rester fidèle à son style intemporel et élégant, tout en s’adaptant aux tendances actuelles. Le logo crocodile est demeuré inchangé depuis sa création en 1933, mais il est désormais présent sur une multitude de produits tels que les chaussures, les sacs et les accessoires.

La variation des couleurs du logo a aussi évolué au fil des ans pour refléter l’esprit créatif de la marque. On peut maintenant trouver le crocodile dans des couleurs vives comme le jaune ou le rouge ainsi que dans divers motifs originaux.

Malgré ces variations mineures du design du logo, l’image globale qu’il véhicule reste inchangée : celle d’une entreprise qui prône l’excellence et la sophistication. Et c’est cette image qui attire les clients vers Lacoste année après année.

Ce sont la qualité supérieure de leurs produits et leur engagement indéniable envers un mode de vie élégant qui ont permis à Lacoste d’établir sa réputation enviable dans le monde entier. Mais bien sûr cela n’aurait pas été possible si leur fameux message était caché par un mauvais choix artistique pour représenter leur marque emblématique.

Le succès durable dont jouit aujourd’hui cette entreprise montre combien penser à une entité visuelle forte qui correspond à sa philosophie fondamentale • quelque chose que Lacoste possède sans aucun doute avec son célèbre logo crocodile vert.