Comment SOTI soutient la logistique de DPD Germany, APM et Ruan

SOTI, le fournisseur de solutions de gestion des IoT et des mobiles le plus renommé au monde, présente trois entreprises qui utilisent ses solutions pour rendre leurs chaînes d’approvisionnement plus efficaces.

Plus tôt cette année, SOTI a publié le rapport Mobilizing the Delivery Workforce: State of Mobility in T&L 2021 Report, dont les enseignements clé pour la France sont :

En moyenne, chaque employé dans les T&L a perdu 12 heures par mois en raison de l’indisponibilité d’un système ou d’un appareil.

74 % des entreprises T&L ont déjà commencé à investir dans les technologies mobiles.

La réduction des temps d’arrêt est une priorité pour 52 % des décideurs informatiques.

Les systèmes informatiques ne sont pas intégrés dans 72 % des entreprises.

DPD Allemagne gagne en visibilité et réalise des gains de temps considérables

DPD Allemagne, qui fait partie de la deuxième entreprise de logistique d’Europe (DPD Europe), compte 78 entrepôts et 1 100 chauffeurs et traite plus d’un million de livraisons par jour. Les équipes de DPD Allemagne utilisent 12 000 ordinateurs portables, qui nécessitent 48 000 mises à jour par an. Ces mises à jour sont extrêmement chronophages pour l’équipe IT.

Avec SOTI MobiControl, les mises à jour sont poussées vers les appareils au moment choisi par DPD d’un simple clic. L’entreprise sait où se trouve chacun de ses appareils mobiles et quelle version de chaque logiciel est installée sur chaque appareil. Au final, les équipes de DPD gagnent des centaines d’heures de travail chaque année.

APM Drivers économise 30 heures par jour

APM, une entreprise allemande de gestion des déchets, était confrontée à un défi de taille : chaque chauffeur devait commencer et terminer sa journée en passant une dizaine de minutes à remplir et à scanner manuellement des documents, ce qui entraînait des erreurs humaines coûteuses. Pour remédier à cette situation, l’entreprise a choisi SOTI Snap pour automatiser ces tâches en créant sept applications, en no-code, qui permettent de saisir les informations directement dans le téléphone et les envoient automatiquement au système informatique central pour que les autres équipes d’APM puissent y accéder facilement.

La digitalisation et l’automatisation de ces tâches répétitives ont permis aux 90 chauffeurs d’APM d’économiser un total de 30 heures par jour. De plus, la remontée d’informations spécifiques sur les objets dangereux (qui ne doivent pas se trouver dans les camions) via SOTI Snap évite le coût des réparations liées à une mauvaise manipulation de ces objets, et ces économies se comptent en dizaines de milliers d’euros.

Ruan économise plus de 50.000 euros en support informatique

Jusqu’à ce qu’il entame sa collaboration avec SOTI, le logisticien américain Ruan demandait à tous ses employés, y compris les chauffeurs, de faire mettre à jour manuellement leurs appareils mobiles par l’équipe informatique. Un processus à la fois chronophage (30 minutes par mise à jour et par appareil !) et coûteux. Le besoin d’une solution pour mettre à jour et suivre ses appareils à travers les États-Unis se faisait donc cruellement sentir. Avec SOTI MobiControl, Ruan a désormais une visibilité sur ses appareils où qu’ils soient, peut les mettre à jour à distance et même corriger les éventuels bugs. Les chauffeurs sont plus productifs, et l’amélioration du flux d’informations permet une meilleure planification.

Ruan fait état de nombreux avantages : chaque semaine, l’entreprise économise 80 tickets informatiques à un coût de 15 dollars chacun, chaque appareil prend huit minutes pour être mis à jour au lieu des 30 minutes précédentes, soit une économie totale de 50 850 euros par an !