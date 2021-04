Accueil » Famille Comment reprendre le travail après un congé maternité ? Famille Comment reprendre le travail après un congé maternité ?

Retourner au travail après le congé de maternité, ça se prépare ! Certains le trouvent généralement trop court, et les hormones jouent encore des trucs sur eux, tandis que d’autres sont pressés de revenir. Cependant, il est nécessaire d’aborder la question dès que possible. Voici nos conseils pour anticiper et préparer votre retour de congé de maternité.

Ouvrir un dialogue avec votre employeur À

cœur ouvert, exprimer vos préoccupations, liées à votre absence pendant toute la durée du congé de maternité, peut permettre à chacun de mieux comprendre ce changement et les raisons qu’il impose surtout parce qu’il s’agit d’un raison justifiée. Les bonnes questions à vous poser et à poser à votre employeur :

quelles sont les façons de faire pour réussir à bien fonctionner malgré mon absence ?

qu’ est-ce qu’il va le plus déranger au travail pendant mon absence ?

comment modifiez -vous votre horaire pendant tout ce congé ?

comment rester à jour pendant ce congé ?

Cette anticipation encouragera le meilleur soutien de votre employeur et de toute l’équipe.

Organisez vos congés aussi aider que possible

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village » (proverbe africain)

Surtout en profitant de la présence du père (congé de paternité à associer au congé reporté) ou de l’autre parent pour vous permettre de récupérer au mieux avant le rétablissement. Parce que au-delà de la difficulté éprouvée de quitter votre petit bébé seulement 6 semaines après la naissance, les symptômes émotionnels et la fatigue accumulée prendront le relais si l’organisation de ce congé n’a pas été étudiée dans cette direction.

Penser sereinement son mode de garde

en anticipant pour garder votre esprit serein, et choisir ce qui semble le mieux pour vous selon votre mode éducatif nécessite un temps d’enquête important que vous ne serez pas en mesure de « penser » après la naissance de votre bébé. Les mairies de votre municipalité peuvent vous dire la multitude de choix qui vous sont offerts. Laissez-vous guider par votre instinct et vos affinités personnelles envers celui à qui vous confierez votre bébé.

Comprendre le congé de maternité et l’adapter spécialement aux conséquences

Le congé de maternité légal est fixé à 16 semaines. Généralement, il commence 6 semaines avant la date présumée de votre livraison et se poursuit 10 semaines plus tard. Si votre grossesse se déroule bien, vous pouvez également choisir de reporter une partie du congé prénatal après l’accouchement. Dans ce cas, vous pouvez prendre un congé de maternité au moins 3 semaines avant la date d’accouchement et un maximum de 13 semaines après. Cette décision nécessitera un avis favorable de votre médecin à faire parvenir à votre fonds et fonds commun de placement avant la veille du début de votre congé prénatal légal.

Ne vous sentez pas coupable de ne pas vouloir revenir

Le reste du corps de la nouvelle mère est plus que nécessaire… et il ne sera pas coupable de prolonger son congé de maternité si votre esprit et votre corps ne sont pas capables, si vous ne se sentir capable, si vous avez besoin de plus de temps…