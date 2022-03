Comment optimiser le sommeil de toute la famille ?

Après une dure journée de travail, tout le monde rêve d’un sommeil doux et apaisant. Cependant, vous risquez de mal dormir et d’avoir des cernes à votre réveil dans certaines conditions. Ceci arrive quand vous ne réunissez pas toutes les conditions pour optimiser votre temps de couchage. Pour cette raison, l’utilisation d’une literie adaptée est l’une des conditions principales pour un sommeil relaxant. Cet article vous explique tout ce que vous devez savoir sur le sujet.

Une bonne literie : gage d’un sommeil relaxant

Pour pouvoir profiter d’un bon sommeil, il vous faut un lit adapté. Ainsi, il est conseillé de doter toutes les chambres de votre lieu de résidence d’une bonne literie. Vous aurez réussi le pari d’optimiser votre temps de sommeil à plus de 60 %. Plus simplement, il faut un bon matelas pour tous les membres de votre famille. Le matelas en question doit posséder certaines caractéristiques : un très grand espace de couchage et procurer une certaine douceur. Ainsi, possédant ces caractéristiques, l’ epaisseur matelas emma de 25 cm vous détendra à coup sûr.

L’un des matelas les plus spacieux du marché est le matelas de dimensions 160 x 200. Il possède l’avantage d’être large et sera très adapté à vous et à votre partenaire. Les modèles disponibles sur le marché sont ceux en latex de forte densité, ceux en mousse, ceux à mémoire de forme, etc.

De tous ces modèles de matelas, le plus efficace est le matelas 160 x 200 à mémoire de forme. Étant l’un des matelas qui épouse parfaitement votre corps, il vous offre un confort inégalé par rapport aux autres modèles. Bien entendu, il vous faut un matelas de taille plus réduite pour vos enfants.

Bien que le matelas offre un certain niveau de relaxation, disposer d’une certaine qualité de sommier optimise votre sommeil. Vous vous demandez ce que peut bien signifier un sommier. En effet, le sommier est la partie rigide du lit sur lequel repose le matelas. Plusieurs modèles existent sur le marché. Il présente bien des avantages, mais également des inconvénients. De tous les sommiers présents sur le marché, celui qui convient le mieux aux matelas est le sommier à lattes. Il présente une haute résilience. Ce modèle a aussi l’avantage d’absorber les mouvements du corps. Il permet d’accroître le confort qu’offre un matelas à mémoire de forme. Le sommier facilite également l’aération du matelas et permet de limiter l’accumulation de l’humidité et la formation d’acariens.

Un second facteur pour un sommeil optimal : l’organisation de la chambre

Le second facteur indispensable pour optimiser le sommeil est l’organisation de la chambre. En effet, une chambre bien organisée facilite l’aération. Ainsi, pour bien organiser sa chambre, il faut la débarrasser d’objets inutiles et encombrants. Toutefois, outre le fait de débarrasser la chambre, il faut pouvoir bien disposer le lit, c’est-à-dire vers l’est. Il s’agit d’une pratique hindoue qui est confirmée par des scientifiques. Il vise à réduire le risque de cauchemars et favorise un sommeil de qualité. Ceci est très efficace pour les personnes qui rencontrent des difficultés pour dormir.

Il faut cependant ajouter à tous ces facteurs l’obscurité. Il s’agit d’une condition favorable au sommeil. En effet, dans l’obscurité, le cerveau a plus de faciliter à sécréter la mélatonine, hormone du sommeil. Si vous ou vos enfants craignez le noir, il vous faudra opter pour des veilleuses.

Dormir à l’heure

Le respect de l’heure du sommeil est un autre critère à suivre pour optimiser votre repos. En effet, vous devrez déterminer une heure à laquelle toute votre famille doit aller se coucher. Vous devrez de ce fait rigoureusement respecter cette heure. Ainsi, évitez les films, discussions et sorties à des heures tardives le soir.

Pour être plus insistant, vous devez éviter les écrans. Il s’agit des télévisions, d’ordinateurs, mais surtout de téléphones portables. En tant que responsable de votre famille, vous devez amener votre partenaire et vos enfants à respecter scrupuleusement ces règles. Ils ont pour objectif de vous assurer un sommeil optimal.

On récapitule ? Pour vous assurer un sommeil de qualité, veillez à disposer d’une bonne literie, c’est-à-dire d’un matelas à mémoire de forme. Ensuite, offrez-vous un bon sommier et respectez les quelques règles qui consistent à avoir une chambre bien arrangée. Enfin, limitez l’utilisation des écrans à une certaine heure et veillez à dormir assez tôt.