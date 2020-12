Accueil » Web/High-Tech Comment créer votre site web ? Web/High-Tech Comment créer votre site web ?

Lorsque vous démarrez en ligne pour la première fois, l’idée de créer votre premier site web/blog peut sembler très déroutant et écrasante.

Savoir quelles étapes vous devez prendre pour faire passer votre site Web de votre concept mental/cerveau à Internet peut se sentir comme une tâche complexe qui nécessite beaucoup de travail.

En réalité, la mise en place d’un site Web ou d’un blog est en fait assez facile et peut se faire en moins de 15 minutes si vous savez ce que vous faites.

Après avoir passé beaucoup de temps à créer des sites Web pour nous-mêmes et nos amis, nous avons distillé l’essence de la façon de créer un site Web en un processus facile étape par étape avec beaucoup de graphismes visuels pour vous permettre de fonctionner rapidement.

Un guide visuel en 3 parties pour créer votre premier site web ou blog en 15 minutes (avec beaucoup de photos)

Avant de se diviser en 8 étapes simples pour créer un tutoriel de site Web, je voudrais fournir un guide de référence visuelle rapide pour ceux qui sont prêts à commencer leur voyage maintenant !

Le but de ce guide visuel en 3 parties est de vous aider à démarrer un site Web (avec des images) en 15 minutes ou moins à l’aide de Bluehost , afin que vous puissiez être opérationnel le plus rapidement possible.

Au-delà du guide visuel/photo et du tutoriel en 8 étapes, j’ai inclus une section qui propose des conseils et des idées pour la mise en place et le développement de votre contenu, la conception de site Web et la navigation, afin que votre futur public puisse tirer le meilleur parti de votre site Web.

Commencez avec notre guide visuel en 3 parties pour créer votre premier site Web ou blog.

Remarque : Si vous préférez ignorer le guide visuel sur la mise en place d’un site Web en 15 minutes avec Bluehost, vous pouvez cliquer ici pour passer aux 8 étapes simples pour créer une section de site Web, mais le guide visuel est un outil merveilleux pour toute personne qui commence tout juste et ne sait pas/comprendre comment mettre un site Web personnel en marche.

Bluehost Web Hosting offre un excellent plan d’hébergement pour les nouveaux blogueurs qui veulent mettre en place un site Web rapidement en 15 minutes ou moins en quelques clics !

Partie 1. Nom de domaine et hébergement

La première partie de la configuration de votre site web/blog est de choisir ce que vous voulez que votre nom de domaine soit, car il s’agit de l’URL ou du nom de marque que votre site Web sera connu et trouvé lorsqu’il est tapé dans la barre de recherche.

Comme vous pouvez le dire, le nom de domaine que nous avons choisi pour ce site est deDreamStoLifestyle. Essayez de venir avec plusieurs noms de domaine que vous aimez et ressentez expliquerait ce que votre site web est sur.

Une fois que vous avez rassemblé votre liste de noms, rendez-vous sur Bluehost et vérifiez si votre nom de domaine est disponible en accédant à la page S’inscrire maintenant et en entrant le nom de domaine dans la zone qui ressemble à ceci :

Vous pouvez également utiliser l’outil de recherche de noms de domaine ci-dessous afin de voir si un nom particulier est disponible pour le site que vous allez créer !

Lorsque vous débutez, il vous sera demandé de choisir un plan d’hébergement pour votre site Web. Je recommande de choisir le pack de démarrage pour votre premier site Web, que j’ai mis en évidence ci-dessous si vous voulez aller avec le plan le moins cher.

Chaque plan a ses propres caractéristiques, cependant le pack de démarrage vous permet de démarrer votre site Web à un prix très rentable et vous n’aurez probablement pas à vous soucier de passer à un plan plus élevé pendant une longue période.

Si vous préférez les options de niveau supérieur, il existe quelques plans plus complets que offrent leurs propres avantages et peuvent être bénéfiques pour ceux qui ont besoin de plus d’espace sur le site Web ou qui ont besoin de fonctionnalités supplémentaires.

Une fois que vous aurez choisi votre forfait, il vous sera demandé de choisir les informations sur le forfait que vous souhaitez ajouter. Je suggère d’ajouter le Domain Privacy Protection à votre site Web, car il gardera vos informations personnelles telles que votre nom personnel, votre adresse personnelle et votre numéro de téléphone privé du public.

Si la confidentialité est importante pour vous, la protection de la confidentialité du domaine est un moyen très peu coûteux de garder vos informations de domaine personnelles confidentielles. Il y a également un lien plus d’informations sur la page d’informations du package qui va plus en détail sur la protection de la confidentialité du domaine si vous avez des questions supplémentaires.

Pourquoi choisir Bluehost

Installation facile en un clic WordPress

UN NOM DE DOMAINE GRATUIT pour la 1ère année

Certificat SSL GRATUIT inclus

Excellent support 24/7

ATTRACTIF Bas Plans conviviaux du budget des coûts

WordPress fournit un logiciel incroyable pour les blogueurs, les sites Web personnels et les entreprises

Si vous voulez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous utilisons Bluehost pour nos sites Web, nos blogs et nos petites entreprises, vous pouvez rapidement accéder à notre section pourquoi nous recommandons Bluehost ici.

Sinon, n’hésitez pas à lire la partie 2 sur la façon d’installer WordPress sur votre site Web.

Partie 2. Installation de WordPress

Une fois que vous avez terminé le processus d’enregistrement et que vous avez un nom de domaine pour votre site web/blog, il est temps d’installer le logiciel qui alimente votre site Web et vous permettra de bloguer, de vendre des produits ou de partager tout ce qui est important pour vous.

Ne vous inquiétez pas, l’installation et la configuration de WordPress est très facile et ne prend que quelques clics pour mettre en place votre site web/blog en ligne.

WordPress est très facile à utiliser et vous permettra de gérer votre site web avec peu ou pas de connaissances techniques. Le meilleur de tous WordPress alimente certains des sites les plus importants et les plus influents sur Internet tels que The New Yorker, BBC America, Beyonce Bloomberg Professional et Microsoft News Center parmi de nombreux autres sites très crédibles.

Comme un merveilleux tout autour de la plate-forme logicielle WordPress permet une tonne de flexibilité en termes de personnalisation, de fonctionnalité et de gestion personnelle, de sorte que vous pouvez concevoir et construire votre site Web en fonction de toutes les idées que vous avez dans votre tête.

Voici comment le configurer.

Après avoir enregistré votre nom de domaine et votre plan d’hébergement, connectez-vous à votre nouveau compte Bluehost et recherchez la section Website Builders. Une fois que vous l’avez trouvé, cliquez sur le logo WordPress qui dit, « Installer WordPress ».

Sur la page suivante où il est dit Do it yourself (GRATUIT) cliquez sur le bouton « Installer ». Remarque : Bluehost peut configurer votre logiciel WordPress pour vous si vous êtes confondu avec le processus ou préférez une expérience plus guidée.

Vous serez redirigé vers la page de sélection de domaine où vous choisissez le nom de domaine que vous souhaitez attribuer à votre blog. Pour la plupart des gens, il s’agit du nom de domaine que vous avez choisi dans la première partie où vous avez choisi votre nom de domaine et votre plan d’hébergement.

Une fois que vous avez cliqué sur votre nom de domaine dans la section Sélectionner le domaine que vous souhaitez attribuer, vérifiez que vous avez sélectionné le nom de domaine correct (si vous possédez plusieurs) et cliquez sur le bouton « Vérifier le domaine ».

Cochez la case indiquant que vous avez lu les termes et conditions, puis cliquez sur le bouton « Installer maintenant ». Bien sûr, vous êtes libre de lire les termes et conditions avant d’installer via le lien fourni par Bluehost avant d’installer WordPress si vous souhaitez en savoir plus sur leurs termes et conditions.

Une fois que vous recevez le message qui dit « Votre l’installation est terminée ! » vous voudrez cliquer sur le bouton « Afficher les informations d’identification » où vous pouvez afficher votre URL d’administrateur, nom d’utilisateur et mot de passe.

Assurez-vous de les écrire car ils seront nécessaires pour vous connecter à votre site Web une fois que vous aurez terminé le processus.

Ne vous inquiétez pas si vous oubliez votre mot de passe ou si vous n’aimez pas celui qui vous est donné, vous pourrez modifier vos informations de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) plus tard, mais vous en aurez besoin la première fois que vous vous connectez à votre site Web.

Remarque : Vous pouvez également vous connecter à votre site Web en vous connectant directement au site Web Bluehost et en cliquant sur le bouton de connexion si vous ne vous souvenez pas des informations d’admin/mot de passe de votre site Web.

Une fois que vous avez écrit votre URL Admin, Nom d’utilisateur et Mot de passe, tapez votre URL Admin dans votre navigateur Web, ce qui vous mènera à la page de connexion de votre site Web comme indiqué ci-dessous.

Comme mentionné précédemment, vous pouvez également signer dans votre site Web directement via le site Web Bluehost en vous connectant à Bluehost et en cliquant sur le bouton Se connecter à WordPress pour votre site Web.

L’ image ci-dessus (la page de connexion administrateur) montre à quoi ressemblera votre page de connexion et c’est là que vous entrez vos identifiants de connexion personnels, ce qui vous donnera un accès complet à votre site Web afin que vous puissiez commencer à ajouter du contenu, télécharger des images, bloguer, proposer des produits, partager votre histoire ou ou faire tout ce que vous voulez faire avec VOTRE SITE WEB !

Entrez simplement votre nom d’utilisateur et mot de passe et voila, donnez-vous une touche sur le dos comme vous vous êtes officiellement connecté à votre nouveau site web/blog. Félicitations !

Assurez-vous que vous êtes sur la bonne page de connexion de l’administrateur avant de saisir vos informations en cochant le lien « votre nom de domaine » affiché dans l’image ci-dessus, qui devrait identifier le nom de votre site Web.

Vous pouvez également vérifier l’URL pour vous assurer qu’elle est l’URL correcte pour votre site Web pour plus de sécurité.

Remarque : Pour ceux qui ont perdu ou oublié leur mot de passe, vous pouvez cliquer sur le (Perdu votre mot de passe ?) pour recevoir un courriel qui vous aidera à réinitialiser votre mot de passe.

Même si vous avez officiellement configuré votre nouveau site Web et que vous avez maintenant un blog en cours d’exécution, il n’y a qu’une étape de plus (facultative) impliquée dans votre processus de configuration, et qui consiste à choisir un thème qui vous donnera l’aspect visuel de votre site Web lorsque les visiteurs viennent le voir, que nous expliquerons plus en détail dans la partie 3.

Partie 3. Choisir un thème (conception de site web)

Félicitations pour la mise en place de votre premier site web/blog.

À ce stade, vous pouvez maintenant commencer à créer et publier votre propre contenu si c’est ce que vous voulez faire, mais nous vous suggérons de choisir un thème (conception de site Web) pour rendre votre blog plus attrayant et professionnel, en particulier pour ceux qui sont va visiter votre site Web et naviguer à travers votre site bientôt rempli de contenu ou blog.

Bien que vous puissiez simplement garder votre site Web tel quel et utiliser le thème par défaut ou générique qui a été choisi pour votre site lorsque vous vous êtes inscrit, il y a une tonne de thèmes professionnels qui permettent plus de personnalisation, de personnalité et d’individualité.

Thèmes/designs fonctionnent à la fois pour fournir un look unique à votre site Web et permettre des types spécifiques de fonctionnalités qui peuvent différer d’un thème à l’autre.

Par exemple, si vous cherchez à créer un site Web axé principalement sur la vente de produits, vous aurez besoin d’un thème qui offre des fonctionnalités spécifiques à ces produits par rapport à un site Web axé sur la photographie ou les blogs.

Le meilleur de tous un thème bien conçu vous permet de créer un site Web à l’aspect professionnel, qui maintient les gens sur votre site plus longtemps, crée une apparence plus professionnelle et expérimentée, fait ressortir votre contenu et se sentent plus invitants et convertit plus de visites en ventes.

En fait, les thèmes sont l’une des parties les plus excitantes de posséder un site Web et lorsqu’ils sont combinés avec WordPress ces deux logiciels offrent une tonne de flexibilité quand il s’agit de personnaliser un site Web qui fonctionne le mieux pour vos besoins personnels.

Selon les thèmes que vous choisissez certaines entreprises, comme StudioPress vous permettent de changer rapidement et complètement votre thème choisi et son apparence en cliquant sur quelques boutons. D’autres entreprises peuvent offrir moins de choix, mais fournissent un ensemble de personnalisation de conception plus complet avec leur paquet.

Quand il s’agit de sélectionner un thème, il y a quelques options que vous pouvez choisir pour améliorer l’aspect général de votre site Web.

Ces options comprennent :

Conservez le thème actuel que vous avez

Choisissez un thème WordPress gratuit

Acheter un thème professionnel

Embauchez quelqu’un pour créer un thème pour vous

Voyant comment c’est votre premier site web/blog et vous ne voulez probablement pas dépenser beaucoup d’argent sur l’embauche de quelqu’un pour concevoir un thème professionnel, je suggère soit de choisir un thème gratuit qui est offert par WordPress juste pour vous aider à commencer ou d’acheter un thème professionnel, ce que vous pouvez faire pour environ 50$ — 150$ selon le thème que vous choisissez.

WordPress offre une tonne de grands thèmes de départ qui ne vous coûteront pas un sou, mais ils peuvent être plus limités en termes de fonctionnalité et de flexibilité par rapport à certains des thèmes professionnels que vous pouvez acheter qui non seulement vous donnera un grand design, mais vous permettra également de personnaliser votre thème, ajouter des options supplémentaires et mettre en œuvre des widgets et des fonctionnalités spécifiques au thème afin que vous puissiez créer un site web très professionnel à un prix très rentable.

Si vous choisissez d’acheter un thème professionnel comme nous le faisons toujours avec nos sites Web, je vous suggère d’acheter un thème à partir de l’un de ces fantastiques design de thème entreprises/marchés.

StudioPress

Thèmes élégants

DiyThèmes

Mon favori personnel et celui que nous utilisons souvent pour nos professionnels à la recherche de thèmes est StudioPress, cependant chacun de ces sites offre une grande sélection de thèmes et de designs qui peuvent répondre aux besoins de votre site Web et lui donner un regard professionnel haut de gamme à un prix très rentable.

Avant de déterminer quel thème professionnel vous souhaitez choisir, nous vous suggérons de penser à la fonctionnalité de votre site Web et à ce qu’il représente. Certaines entreprises proposent des thèmes spécifiques à des catégories où vous pouvez regarder des thèmes en fonction de leur but et de leur sujet tels que :

Bloguer

Entreprise/Entreprise

eCommerce

Éducation

Style de vie

Nouvelles/Magazine

Photographie

Portefeuille

Sur la base de ces catégories, vous pouvez essayer de déterminer dans quelles 1, 2 ou 3 catégories votre site Web est susceptible de tomber afin que vous puissiez sélectionner un thème qui vous offrira la flexibilité et la fonctionnalité adaptées à vos besoins spécifiques.

Cette section de l’article s’adresse à ceux qui préfèrent une présentation moins visuelle avec des informations plus détaillées et des étapes supplémentaires impliquées dans la mise en place d’un site web à partir de zéro.

Notre guide étape par étape (comment) pour créer un site web/blog fonctionne à la fois pour les sites Bluehost et non Bluehost, et offre une approche plus technique pour ceux qui ont besoin d’étapes supplémentaires, par exemple si vous choisissez un nom de domaine et un service d’hébergement séparé où vous devez lier les deux ensemble afin d’obtenir un mise en place et en cours d’exécution.

Si vous préférez notre guide visuel en 3 parties pour créer un site Web en 15 minutes Cliquez ici pour vous référer à cette section de l’article car elle détaille le processus étape par étape pour la mise en place d’un site Web (en utilisant Bluehost) avec beaucoup d’images informatives. C’est un guide merveilleux pour ceux qui veulent mettre en place un site Web dans la manière la plus rapide et la plus simple possible.

Les 8 étapes de la création d’un site Web sont les suivantes :

Choisir un nom de domaine Enregistrez votre nom de domaine Choisir un service d’hébergement Connectez votre nom de domaine à votre hôte Web Installer WordPress Choisissez un thème/design pour votre site Configurer votre site Ajouter du contenu

Étape 1. Choisir un nom de domaine/URL

La première étape que vous voudrez faire quand il s’agit de créer un site Web est de déterminer quel nom de domaine vous voulez pour votre site Web, car avant peut créer un site web/blog votre société d’hébergement vous demandera de décider quel sera le nom de votre site Web et l’URL (nom de domaine) seront.

C’ est l’une des étapes les plus importantes que vous effectuerez car lorsque vous commencez à construire du contenu sur votre site, tout ce que vous créez sera lié à votre nom de domaine (URL) et vos visiteurs vous connaîtront également par le nom de domaine que vous choisissez. Certaines personnes choisissent un qui se rapporte étroitement au sujet principal de leur site Web et qui est susceptible d’être recherché sous un mot clé ou un terme de recherche spécifique.

Pensez à ce que sera votre site Web et essayez de choisir un nom de domaine lié à ce sujet ou à ce jeu de sujets.

D’ autres personnes ou entreprises choisiront un nom de domaine/URL qui aide les gens à identifier ce qu’est leur marque et ce qu’elle représente. Si vous créez une marque, votre nom de domaine peut vouloir utiliser le nom de la marque pour son nom de domaine ou une variante très proche que les utilisateurs pourront se connecter à la marque.

En fin de compte, vous devrez choisir un nom que vous serez satisfait car cela déterminera ce que les moteurs de recherche (google, Microsoft etc…) et vos visiteurs pensent de votre site Web. Prenez votre temps et réfléchissez à ce que vous essayez de faire avec votre site Web et à ce qu’il sera sur le point de vous aider à choisir le nom de domaine approprié pour votre site Web.

Étape 2. Enregistrez votre nom de domaine/URL

Une fois que vous avez décidé d’un nom de domaine et que vous en avez trouvé un qui est disponible à l’utilisation, il y a un certain nombre de services d’enregistrement qui vous permettront d’enregistrer votre nom de domaine choisi, souvent pour très peu de frais 10 à 20$ par an.

Pour accélérer les choses et pour vous économiser de l’argent, il existe une variété de services d’hébergement tels que Bluehost qui vous donnera un nom de domaine gratuit avec votre compte d’hébergement, ce qui peut rendre la configuration de votre site Web plus facile et vous économiser quelques dollars.

Nous utilisons et recommandons personnellement Bluehost car il fournit un certain nombre de fonctionnalités utiles et reliera automatiquement votre nom de domaine à votre service d’hébergement afin que vous n’ayez pas à passer par le processus déroutant et fastidieux de parler à plusieurs entreprises pour avoir votre nom de domaine et d’hébergement liés entre eux.

Si, cependant, vous préférez utiliser une société distincte pour enregistrer votre nom de domaine, vous pouvez trouver un service d’enregistrement extrêmement facilement en faisant une recherche pour les meilleurs bureaux d’enregistrement de domaine et enregistrer votre nom via cette société. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez contacter la société d’hébergement que vous avez choisie et leur demander de lier votre nom de domaine à votre service d’hébergement.

Étape 3. Choisir un service d’hébergement

Après avoir décidé de votre nom de domaine et l’avoir enregistré, l’étape suivante que vous devrez faire est de trouver un service d’hébergement qui hébergera votre site Web.

L’ un des meilleurs services d’hébergement que j’ai trouvé et utilisé pour mes sites Web est BlueHost , qui offre des tonnes d’espace d’hébergement, un nom de domaine gratuit pour votre premier site, un excellent service à la clientèle et une garantie de disponibilité de 99,9% (au moment de la rédaction).

Si vous décidez d’aller avec un autre service d’hébergement, voici quelques conseils utiles pour vous aider à choisir un bon service.

Assurez-vous que le service d’hébergement offre une bonne fiabilité et rapidité.

Découvrez comment vous pouvez les contacter si vous avez besoin d’aide et assurez-vous qu’ils offrent un excellent service à la clientèle.

Vérifiez si le service d’hébergement vous permet d’accéder à votre site Web via un panneau de contrôle afin que vous puissiez gérer le back-end de votre site Web.

Assurez-vous que le service d’hébergement vous offre beaucoup d’espace de stockage.

Étape 4. Connectez votre nom de domaine à votre hôte Web

Si vous avez choisi un hôte Web qui offre un nom de domaine avec son service d’hébergement, vous pouvez ignorer cette étape car la plupart des services d’hébergement vous faciliteront la connexion de votre nom de domaine à votre service d’hébergement et vous indiquera les étapes que vous créez votre site Web.

Notre guide visuel en trois parties pour la création d’un site Web en 15 minutes peut vous guider à travers le processus (ce qui est très facile) en utilisant des images afin de ne pas vous perdre ou vous confondre.

Si vous avez choisi un bureau d’enregistrement différent de votre service d’hébergement Web, vous devrez connecter votre nom de domaine à votre hôte Web. Pour connecter votre nom de domaine à votre hôte Web, il vous suffit de demander à votre hôte Web votre nom de serveur ou DNS et de brancher votre DNS à votre compte d’enregistrement de nom de domaine.

Vous pouvez également contacter votre bureau d’enregistrement de noms de domaine et leur demander de vous aider à le parcourir car cela peut être un peu déroutant la première fois. Bluehost fait un assez bon travail de marcher les gens à travers la façon de connecter leur nom de domaine au service d’hébergement si vous n’avez pas choisi votre nom de domaine via Bluehost..

Étape 5. Installer WordPress

Après avoir choisi votre nom de domaine et créé un compte d’hébergement, vous devrez installer un logiciel qui vous permettra de gérer, personnaliser et construire votre site Web comme vous le souhaitez. Que vous souhaitiez créer un blog, démarrer une entreprise en ligne ou construire un site de commerce électronique WordPress est un excellent choix pour vous aider à gérer le backend de votre site Web.

Non seulement WordPress est gratuit, c’est aussi l’un des meilleurs plates-formes logicielles disponibles pour créer des sites Web, démarrer des blogs et créer une entreprise.

Le logiciel WordPress qui alimente votre site Web est extrêmement flexible, hautement personnalisable, simple à naviguer et facile à apprendre. En fait, ce logiciel alimente certains des sites Web les plus connus et les plus respectés sur Internet.

Et en raison de sa popularité et de son soutien privilégié, il y a des milliers de thèmes de conception de site Web et plugins disponibles pour vous aider à obtenir votre site Web à la recherche et à l’exécution comme vous le souhaitez avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour se mettre en marche rapidement et en douceur.

services d’hébergement tels que Bluehost Les offrent une configuration simple en un clic pour installer WordPress sur votre site directement à partir de leur tableau de bord, de sorte que vous n’avez pas à faire face à une configuration compliquée ou des instructions déroutantes. Votre site Web sera opérationnel en quelques minutes.

Étape 6. Choisissez un thème pour votre site

Il y a une tonne de thèmes gratuits et premium (payants) disponible pour WordPress qui vous permettent de choisir un design qui convient à l’apparence et à la fonctionnalité de votre site Web.

Alors que la plupart des thèmes gratuits disponibles vous offrent un degré de design et de fonctionnalité, les thèmes premium sont souvent plus professionnels et vous donnent beaucoup plus de flexibilité dans la personnalisation de votre site Web et peuvent souvent être achetés pour moins de 100$.

En fait StudioPress offre certains des meilleurs thèmes premium disponibles pour WordPress.

Vous pouvez également lire ce post sur le choix d’un thème premium : Conception d’un site Web sur le bon marché et pourquoi WordPress thèmes premium rock

Étape 7. Configurer votre site

Maintenant que votre site Web est opérationnel et que vous avez choisi votre thème, vous voudrez configurer votre site Web pour offrir la meilleure expérience à vos visiteurs.

Configurez votre navigation et faites en sorte que vos visiteurs puissent facilement connaître le contenu de votre site Web et leur donner un accès facile aux parties les plus importantes de votre site Web.

Choisissez deux ou trois couleurs primaires pour représenter votre site, mais ne passez pas par-dessus bord car trop de couleurs peuvent éteindre vos visiteurs ou les détourner de ce qui est important.

Organisez, séparez et mettez en évidence les zones importantes de votre site afin d’apporter plus de clarté.

Installez tous les plugins que vous pourriez avoir besoin pour faire fonctionner votre site Web juste la façon dont vous voulez ajouter des touches finales que vous pouvez souhaiter sur votre site Web.

Étape 8. Ajouter du contenu

Si vous avez réussi à cette partie félicitations vous êtes tous prêts.

Maintenant, vous pouvez vous amuser et commencer à ajouter du contenu à votre site web !

Si vous avez fait si loin que nous espérons que nos instructions étape par étape sur la façon de créer un site web/blog vous ont aidé à commencer avec votre propre

Mentionné dans ce post :

BlueHost

WordPress

StudioPress

Thèmes WordPress supplémentaires

Pourquoi utiliser Bluehost pour votre site Web, blog ou

En tant que société de solutions d’hébergement Bluehost offre un excellent moyen pour quiconque de démarrer un site Web ou un blogEntreprises à un coût très faible avec un excellent support 24/7, et une intégration WordPress rapide et facile.

Bluehost prend actuellement en charge plus de 2 millions de sites Web dans le monde et est une entreprise hautement fiable pour de nombreux blogs et petites entreprises qui veulent se mettre en place sans les tracas d’un processus de configuration compliqué et fastidieux.

Le meilleur de tous Bluehost et WordPress vous permettent de créer un site Web sans aucune connaissance HTML, expérience de codage ou configuration difficile.

En ce qui concerne l’espace de stockage et la flexibilité, Bluehost offre une plate-forme hautement stable avec 50 Go de mémoire pour le plan de départ (au moment de l’écriture), qui offre beaucoup d’espace pour stocker des images, des vidéos, du texte et du code sur leurs serveurs virtuels de cloud.

Et pour ceux qui ont besoin de plus d’espace ou de flexibilité/adaptabilité pour leur site Web Bluehost est hautement évolutif permettant aux particuliers et aux entreprises d’améliorer leur plan en fonction de leurs besoins personnels.

Comme mentionné précédemment, cette société d’hébergement offre une intégration facile WordPress, de sorte que vous pouvez configurer votre site WordPress en quelques minutes avec rien de plus que quelques pressions de bouton.

Si vous n’avez pas eu la chance de lire notre section d’installation WordPress de cet article, nous vous suggérons fortement de le faire car il vous expliquera comment vous mettre en place et fonctionner avec WordPress et Bluehost.

Pourquoi nous choisissons Bluehost pour notre solution d’hébergement :

Excellent soutien 24 heures sur 24, 7 jours par semaine

Bluehost offre une excellente disponibilité du site Web (jusqu’à 99,9 %)

Temps de chargement rapide (vitesse de chargement de la page)

Faibles paiements mensuels (facturés annuellement)

Services cloud hautement évolutifs pour ceux qui exécutent des sites Web plus volumineux

Bluehost propose des plans d’hébergement VPS, partagés et dédiés

Bluehost s’intègre facilement avec/se connecte à WordPress

Ce ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pensons que Bluehost est l’endroit où vous devriez aller pour créer un site Web, un blog ou une petite entreprise.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre service Bluehost offre une garantie de remboursement afin que vous puissiez essayer le service là-bas et voir si c’est la bonne solution d’hébergement pour vos besoins, cependant avec plus de 2 millions de sites Web utilisant Bluehost (y compris certains de nos sites Web) nous pensons que c’est un excellent hébergement pour la plupart des sites Web indépendants, blogs et petites entreprises qui souhaitent commencer avec un service cloud à faible coût qui vous permettra de fonctionner en quelques minutes.

Pourquoi nous préférons les services d’hébergement payants

Quand il s’agit de créer un site Web gratuitement, il y a souvent beaucoup de limitations en termes de ce que la licence des sociétés d’hébergement « libre » vous permet de faire avec le contenu que vous créez, qui possède votre contenu et ce que vous pouvez faire avec le site lui-même.

Par exemple, certains sites Web peuvent indiquer qu’ils peuvent posséder votre contenu, utilisez-le dans leur matériel marketing, modifiez-le comme bon lui semble ou supprimez-le tous ensemble s’ils estiment qu’il ne correspond pas à leurs règles.

Dans d’autres situations, vous pouvez être limité en ce qui concerne la façon dont vous pouvez concevoir votre site web/blog, les types de plugins et logiciels que vous pouvez installer, la flexibilité du logiciel de sites Web lui-même, si la société d’hébergement est autorisée à annoncer ou promouvoir ses propres articles sur votre page de blogue/site Web et si oui ou non/comment vous pouvez vendre vos propres produits sur le site.

En outre, certaines sociétés d’hébergement « gratuites » peuvent vendre vos informations personnelles/contenus à des tiers afin de couvrir le coût du service « gratuit » qu’elles proposent et/ou de réaliser un profit.

Avec cela dit, toutes les solutions gratuites ne sont pas les mêmes et il y a certainement une place pour ceux qui préfèrent utiliser des sites web « gratuits ».

De nos jours, la plupart des gens qui utilisent la technologie utilisent des services gratuits (y compris nous), mais il est important de comprendre les accords de licence afin de déterminer si le service « gratuit » en vaut la peine pour vous et ce que vous essayez d’accomplir.

En ce qui concerne les services d’hébergement payants, beaucoup d’entre eux vous permettent de louer votre propre espace personnel sur leurs serveurs où vous possédez votre contenu, d’avoir accès à un espace de stockage privé/cloud (confidentialité) et d’avoir la liberté de promouvoir votre contenu et/ou vos produits comme vous le souhaitez « légalement », ce qui généralement vous donne beaucoup de liberté en termes de ce que vous pouvez faire avec votre contenu et votre site Web, que ce soit, installer de puissants logiciels/plugins, vendre vos propres produits sans avoir à traiter avec un intermédiaire, ne pas avoir à vous soucier de la manipulation, de la suppression ou de la modification du contenu, de ne pas avoir votre information/contenu vendu à des tiers et ne pas avoir à faire face à certaines limitations qui peuvent être imposées par les services « gratuits ».

Les services d’hébergement payant peuvent également offrir des options d’hébergement plus puissantes avec des plans améliorés qui offrent une sauvegarde automatique du site Web, une amélioration des performances et de l’espace de stockage, un support dédié, des fonctionnalités logicielles améliorées et bien plus encore qui peuvent vraiment vous aider à faire passer votre site Web à un niveau supérieur.

Étant donné que beaucoup de sociétés d’hébergement payant font un profit en louant de l’espace de stockage, elles n’ont pas à recourir aussi fortement à réaliser un profit en vendant vos informations personnelles, en utilisant votre contenu ou en utilisant d’autres méthodes que les sociétés d’hébergement « gratuit » peuvent utiliser.

Vous devriez toujours faire vos recherches pour vous assurer que le service payant que vous utilisez vous offre la confidentialité et la flexibilité dont vous avez besoin pour votre propre site Web, blog ou entreprise afin de vous assurer que vous êtes fourni avec les services qui fonctionnent le mieux pour vous, mais c’est pourquoi nous aimons aller avec un hébergement de confiance société pour l’exécution de nos sites Web.

En conclusion, bien qu’il existe une pléthore de sites Web qui offrent des options gratuites pour créer un site, beaucoup de ces « options gratuites » viennent avec une prise, des limitations et/ou des restrictions que vous n’êtes peut-être pas au courant, ce qui peut contraindre ceux qui veulent élargir leur site Web, blog ou entreprise à l’avenir, qu’il s’agisse de posséder les droits sur votre propre contenu, de promouvoir des produits ou de veiller à ce que vous puissiez maintenir les libertés de ce que vous êtes sans qu’il soit modifié, modifié ou supprimé.

5 raisons étonnantes pour démarrer un site web/blog

Si vous vous êtes déjà demandé si la création d’un site Web est bon pour vous, il y a un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles vous devriez penser à posséder votre propre site Web.

Démarrer un site web/blog est une façon fantastique de partager des idées, de promouvoir des produits, de communiquer avec des gens semblables et de vous promouvoir en développant un portfolio en ligne pour montrer vos connaissances et vos compétences.

En fait, posséder votre propre site Web va bien au-delà d’avoir une page de médias sociaux car vous contrôlez tout le contenu du site et vous le rendez aussi grand et personnel que vous veulent. Votre site Web peut devenir le point focal de ce que vous essayez d’exprimer, de partager ou de vendre. Et c’est à vous de concevoir comme vous le souhaitez.

Partagez vos pensées, idées et intérêts

L’ une des raisons les plus courantes pour lancer un site Web ou un blog est de partager leurs pensées, leurs idées et leurs intérêts avec le monde.

Que vous soyez quelqu’un qui aime cuisiner les recettes, aime la photographie, apprécie la philosophie, trésors voyager ou simplement avoir une histoire à raconter, avoir votre propre site web/blog vous permet de documenter et de partager votre voyage afin que les autres (famille, amis et followers) puissent en apprendre davantage sur ce que vous faites et l’amour.

Et parce que vous êtes en mesure de partager vos pensées, vos idées et vos intérêts avec le monde, cela vous donne l’occasion de devenir un éducateur et/ou de vous connecter avec d’autres personnes semblables, ce qui nous amène à notre prochaine raison de démarrer un blog.

Devenez un éducateur

Au fur et à mesure que vous commencez à partager vos connaissances et votre expérience avec les autres vous créez également du contenu éducatif et offre une perspective unique qui peut être bénéfique pour ceux qui vous suivent.

Même si vous faites quelque chose d’aussi simple que de partager votre voyage photographique, votre histoire personnelle ou votre blog de voyage, il y a quelque chose pour les autres à apprendre et à apprécier.

Au fil du temps, vos pensées, vos idées et vos intérêts peuvent devenir une ressource puissante pour ceux qui s’intéressent également à ce que vous avez à partager.

Pour ceux qui sont éducateurs ou qui ont un passe-temps particulier, la passion ou l’intérêt de votre site Web peut devenir un outil utile pour enseigner aux autres ce que vous savez, comment faire ce que vous faites ou comment voir les choses d’un nouveau point de vue.

Connectez-vous avec d’autres

Posséder un site web/blog est un excellent moyen de communiquer avec les autres, de développer un suivant et d’établir de nouvelles relations significatives.

En partageant vos pensées, vos idées et vos intérêts, en offrant une perspective unique et en éduquant les autres, vous pouvez communiquer avec ceux qui partagent vos intérêts, la personnalité et/ou la façon de penser.

Avoir un site Web est une merveilleuse façon de créer et de faire partie d’une communauté de gens semblables, ce qui vous permet d’élargir vos propres connaissances, d’avoir de nouvelles expériences et de partager votre passion avec d’autres qui ont les mêmes intérêts.

Promouvoir soi-même/créer un portefeuille en ligne

Que vous cherchiez à être embauché par une entreprise, que vous souhaitiez promouvoir votre propre entreprise ou avoir un produit pour vendre votre site web/blog est une excellente occasion de promouvoir vous-même, vos connaissances et votre travail.

Pour ceux qui cherchent à se faire embaucher pour un emploi, un portfolio en ligne est une merveilleuse façon de faire connaître votre histoire et votre expérience de travail. Pour ceux qui ont un produit à vendre votre site Web peut devenir la plateforme que vous utilisez pour développer, annoncer, approuver et vendre vos produits.

Et parce que vous possédez votre site Web, vous pouvez le concevoir d’une manière très artistique, autoritaire et personnelle qui renforce votre contenu et encourage les autres à vous voir comme un professionnel dans votre domaine.

Faire un peu d’argent

Comme nous l’avons mentionné précédemment, commencer un site Web est un excellent moyen de partager vos pensées, vos idées et vos intérêts avec d’autres.

Pour certains, leurs sites Web peuvent fournir un moyen de gagner un peu d’argent supplémentaire ou même de gagner une vie pleine en transformant leur intérêt/passion en une entreprise à plein temps.

Les personnes qui créent du contenu dans des niches rentables ont une occasion unique de créer ou de promouvoir des produits qu’ils connaissent, aiment et utilisent auprès de ceux qui les suivent et apprécient leur contenu.

Si vous possédez un blog alimentaire par exemple, vous pouvez créer votre propre livre de recettes, vendre des produits de cuisine en tant qu’affilié, fournir un espace publicitaire ou travailler à un parrainage avec une entreprise particulière.

Vous pouvez même créer un guide qui apprend aux autres comment créer leur propre blog de cuisine à partir de zéro en utilisant le même processus que vous avez utilisé pour vous lancer.

Pour ceux qui veulent principalement démarrer un site Web pour vendre des produits et/ou , vous pouvez créer une boutique en ligne et promouvoir votre site Web via d’autres plateformes telles que la publicité, les médias sociaux, le trafic des moteurs de recherche et l’affichage d’invités.

5 raisons de démarrer un site web/blog

Vous pouvez partager vos pensées, vos idées et vos intérêts avec le monde

Vous pouvez être un éducateur

Vous pouvez tendre la main et vous connecter avec d’autres personnes ayant l’esprit

Vous pouvez vous promouvoir et créer un portfolio en ligne

Vous pouvez gagner de l’argent

Que vous souhaitiez vous connecter avec d’autres, créer un magasin afin que vous puissiez vendre vos propres produits/marchandises, promouvoir votre marque/image ou simplement partager vos idées et vos histoires possédant un site web/blog peut vous offrir de nombreuses occasions de communiquer avec ceux qui s’intéressent à ce que vous avez à offrir.

Quand il s’agit de qui peut ou devrait créer un site Web pratiquement quiconque a quelque chose qu’ils veulent partager avec le monde peut créer un site Web et contribuez à la communauté en ligne.

Si vous avez déjà envisagé d’avoir une page de médias sociaux pour partager votre histoire, éduquer les autres, créer un portefeuille ou commercialiser vos produits, il est probable que la création d’un site Web où vous possédez tout votre contenu et que vous pouvez le promouvoir comme vous le souhaitez pourrait vous être très bénéfique dans le à long terme, d’autant plus que vous êtes en plein contrôle de votre propre contenu et que vous pouvez agrandir votre site Web pour répondre à vos propres désirs, besoins et désirs.

Il fournit un moyen de vous exprimer, de vous connecter avec d’autres et/ou de démarrer votre propre entreprise dans un format qui vous appartient entièrement et à personne d’autre.

Vous n’avez pas à vous soucier du fait que votre contenu soit mélangé à celui de quelqu’un d’autre, modifié ou supprimé, et il y a beaucoup moins d’inquiétude au sujet de la vente de vos informations personnelles à des sociétés tierces à votre insu.

Que faire après avoir créé votre premier site web/blog

Établir le primaire focus/objectif de votre site Web