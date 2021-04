Accueil » Mode Comment choisir son chapeau de soleil ? Mode Comment choisir son chapeau de soleil ?

Voici quelques clés pour choisir un chapeau qui offre la meilleure protection contre les rayons UV nocifs du soleil

Vous pouvez penser que le chapeau est principalement un accessoire élégant. En fait, il joue un rôle essentiel dans la prévention des coups de soleil et du cancer de la peau en éliminant les rayons nocifs du soleil de la peau sensible du cuir chevelu, du visage, des oreilles et du cou.

A lire également : Comment nettoyer des cuissarde en daim ?

Considérations clés pour choisir le bon chapeau

Voir grand

Le chapeau doit couvrir toute votre tête. Choisissez un chapeau qui n’est pas seulement une visière. Cherchez un vrai chapeau, qui couvre le haut de votre tête. Le cuir chevelu, même s’il est recouvert de cheveux, est toujours sensible aux dommages causés par le soleil.

Cherchez un bord large

Le chapeau doit avoir un large bord qui fait toute la circonférence de votre tête. Contrairement à un capuchon qui n’a qu’un bec à l’avant et offre une protection limitée. Ils ne couvrent pas les oreilles, qui sont sensibles et peuvent facilement brûler. Donc, si vous sortez avec un bouchon, appliquez beaucoup de crème solaire sur le dessus et à l’intérieur de vos oreilles, ainsi que sur à l’avant et à l’arrière de votre cou.

Lire également : Pourquoi enlever ses chaussures à la maison ?

Choisissez le meilleur tissu

Pour une protection optimale, votre chapeau doit être fabriqué à partir d’un tissu à tissage serré, tel que la toile. Certains tissus fournissent un facteur protecteur contre les ultraviolets. Les tissus avec un facteur de protection de 50 bloquent 98% des rayons UV. Plus la cote de protection est élevée, plus le chapeau offre une protection UV. Qu’est-ce qui devrait être évité ? Des chapeaux de paille. Leurs nombreux trous laissent trop de chances pour le soleil d’atteindre la peau.

Plus le chapeau est sombre, mieux c’est

Les couleurs sombres, comme le bleu marine, le noir et le marron, peuvent fournir une meilleure protection UV que les couleurs claires.

N’ oublie pas tes lunettes de soleil. En plus d’un chapeau à large bord, portez une paire de lunettes de soleil pour protéger vos yeux des rayons UV et réduire le risque de cataracte. Choisissez des lunettes de soleil qui bloquent 100% des rayons UVA et UVB. Mieux encore, choisissez un style enveloppant qui empêche les rayons de pénétrer par les côtés.

meilleur Couverture maximale

Pour ceux qui recherchent la couverture la plus complète, un chapeau à bord extra-large et une cape offrant une couverture complète du cou pourraient être la solution.

Chapeaux pour une journée au bord de l’eau

Si vous prévoyez de vous rafraîchir dans une piscine, un lac ou un océan, cherchez un chapeau en tissu résistant à l’eau.

Chapeaux pour jardiniers

Un chapeau qui reste en place pendant que vous manoeuvrez dans la cour est un must. Assurez-vous de trouver la bonne taille pour votre tête.

Chapeaux de randonnée

Pour une journée en plein air, trouvez un chapeau avec un bandeau qui sicksmoisture