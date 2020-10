Accueil » Auto Comment choisir l’assurance automobile pour jeune conducteur ? Auto Comment choisir l’assurance automobile pour jeune conducteur ?

Lorsque vous souscrivez une assurance automobile, les toits maximaux pour le remboursement des accidents avec dommages aux choses et/ou aux personnes sont également inclus dans le contrat. Ces toits maximaux (appelés plafonds ) sont fournis à toutes les compagnies d’assurance et sont destinés à protéger les entreprises elles-mêmes et leurs clients.

Mais parfois, il ne manque pas de problèmes. Par exemple, les dommages causés par l’accident (que nous avons causé) peuvent être plus élevés que les plafonds des voitures Rc . Que faire dans ce cas ? Voici un guide rapide pour vous protéger et éviter les déchirures avec les capuchons de voiture Rc.

Quels sont les plafonds RCA

Si nous provoquons un accident de voiture avec faute et que le conducteur de l’autre voiture impliquée dans l’accident signale des dommages physiques ou matériels au véhicule, le plafond RCA est la somme maximale que l’assurance sera tenue à paye-le.

Il s’agit d’un chiffre dont la valeur minimale est établie par la loi et sous lequel il n’est pas possible de baisser, même en contractant. Bien sûr, les chiffres pour les plafonds changent en fonction de qui a subi les dommages, que ce soit des choses ou des personnes. Plus précisément, le Code de l’assurance privée (décret-loi no 209 du 7 septembre 2005) fixe la limite minimale du plafond RCA à 5 000 000 euros pour les dommages subis par des personnes quel que soit le nombre de victimes et 1 000 000 euros pour les dommages subis par des biens quel que soit le nombre des biens endommagés.

Dans le cas où il est indiqué sur la politique de « plafonnement unique », il s’agit de la somme totale avec laquelle le contrat est conclu. Pour dire, dans une police standard avec un plafond de 5 000 000€ pour les dommages aux personnes et 1 000 000€ pour les dommages aux choses, le plafond unique s’élèvera à 6 000 000 euros. Ces chiffres ne peuvent pas être modifiés dans leur impact en pourcentage sur le total et pas même dans les valeurs absolues à la baisse. La seule modification possible, en accord avec la compagnie d’assurance, est une variation qui augmente la valeur absolue de chaque élément individuel.

La valeur temporelle des plafonds

La limite minimale des plafonds RCA (fixée par l’art. 128 al. 1 du Code de l’assurance privée) ne reste pas fixée pour toujours, mais est actualisée périodiquement en fonction de l’inflation, du coût de la vie, de la hausse des coûts que les entreprises doivent supporter, et ainsi de suite.

le Code de l’assurance privée (art. 128, al. 3), selon lequel, à partir du 11 juin 2012, les montants des plafonds doivent être automatiquement indexés tous les cinq ans Ceci est prévu par sur la base des variations en pourcentage indiquées par l’indice européen des prix consommation (IPCE) prévue par le règlement CE n° 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995.

L’ augmentation, qui doit ensuite être arrondie à un multiple de 10 000 euros, est fixée par une mesure du ministre du Développement économique et doit être publiée au Journal officiel.

À l’heure actuelle, le dernier décret du Ministre du développement économique (publié le 9 juin 2017) a porté les plafonds minimaux à 6 070 000 euros pour les réclamations avec dommages aux personnes et à 1 220 000 euros pour les réclamations avec dommages aux biens.

Le problème principal se produit lorsque les dommages causés par la gauche dépasse le chiffre attendu par le plafond. Cela ne se produit pas souvent, mais cela peut arriver si (involontairement) un accident de voiture entraîne la mort d’un plus grand nombre de personnes.

Dans ce cas, l’assurance paiera de sa propre poche jusqu’à la limite de plafond, mais la différence devra débourser celui qui a causé la gauche. Par exemple, si pour les dommages aux personnes vous êtes couvert jusqu’à 5.000.000 euros mais les dommages atteignent 5.100,000 euros, la société remboursera ceux qui ont droit 5.000.000 euros et la partie restante, à savoir 100.000 euros, sera payée par la personne responsable du sinistre. De même, si un accident causant la destruction de l’autre voiture atteint 1.100.000 euros et est couvert jusqu’à 1.000.000 euros, ceux qui l’ont causé devront payer 100.000 euros de leur propre poche. N’oublions pas qu’à partir de l’année prochaine, l’augmentation de l’assurance aura lieu et que deux catégories de mérite augmenteront, payant ainsi une prime plus élevée.

Comment est-il possible de vous protéger ? Le client a le droit de demander à son entreprise une augmentation du plafond . Ce dernier n’est pas obligé d’accepter, mais en cas de réponse affirmative, la sentence à payer sera plus élevé . Méfiez-vous cependant. L’augmentation du plafond doit être nécessaire avant la gauche et non après. En fait, si le client obtient l’augmentation du plafond après qu’il a causé l’accident, le plafond d’avant sera exploité, c’est-à-dire le plus bas.

Enfin, regardez une situation particulière. Si, après un accident de la route, l’assurance est coupable de verser une indemnité à la contrepartie, l’aggravation éventuelle du dommage (due aux intérêts accumulés en attendant) doit être couverte par l’assurance elle-même , même si le plafond RCA a été tendu. En effet, en cas de faute de la société, le plafond n’est pas applicable en ce qui concerne les intérêts moratoires et les réévaluations financières.