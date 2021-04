Accueil » Santé Cbd ou thc ? Santé Cbd ou thc ?

Le CBD et le THC ont une chose en commun : ils proviennent de la plante de chanvre. Les deux sont donc des cannabinoïdes, c’est-à-dire des produits chimiques actifs qui agissent sur les récepteurs du corps (système nerveux, organes, système immunitaire…). Cependant, ils sont également opposés à bien des égards. Contrairement au tétrahydrocannabinol (THC), le cannabidiol (CBD) n’est pas une « pierre » et ne pose pas de risque pour la santé. Vérification des détails.

CBD et THC : quelles sont les différences ?

Le cannabis est un produit complexe composé de plusieurs centaines de molécules — les « cannabinoïdes » — toutes avec leurs propriétés spécifiques. Cependant, le plus célèbre est le THC pour le tétrahydrocannabinol, la substance active connue pour ses effets psychotropes. C’est le THC qui aide à changer l’état de conscience du consommateur, le rendre « élevé » ou, comme on dit, le fait « flotter ». Bref, lorsque nous parlons de la consommation de cannabis en temps libre, il s’agit généralement d’un Produit riche en THC référencé.

Par conséquent, le THC ne doit pas être confondu avec la CBD. Le cannabidiol est une molécule de cannabis différente, mais n’a pas exactement le même but. Bien qu’il ait également un effet sédatif, il agit contre le THC pour limiter ses propriétés, en particulier en apaisant le système nerveux. Avec une certaine vitesse, le CBD permet de retarder et décupler les effets du THC, mais de limiter le risque d’un « mauvais voyage » (parfois anxiété et anxiété causées par la consommation de THC). En d’autres termes, le CBD n’a pas d’effets psychotropes. Il ne fait pas de « pierre ».

CBD : Vertus thérapeutiques

De ce qui précède, on peut conclure que la différence entre le CBD et le THC n’est pas seulement dans les effets des deux substances. Il se réfère principalement aux conséquences pour la santé. Bien que le THC soit encore considéré comme une drogue (même légère) dans la plupart des pays, en raison de son effet psychoactif, de sa tendance aux toxicomanes et, plus généralement, des risques qu’il pose pour le corps, le contraire s’applique au CBD.

Le cannabidiol aurait de grandes propriétés thérapeutiques. Le potentiel semble être venu à exprimer lande. Parce que le CBD a des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires pour lutter contre l’anxiété et la dépression, apaiser les symptômes de l’épilepsie et de la sclérose en plaques, entre autres, agir contre certains troubles psychotiques (tels que la schizophrénie), etc. Certaines études suggèrent même que le CBD à des concentrations élevées joue le rôle de un inhibiteur de la prolifération des cellules tumorales de certains cancers, et qu’il réduirait le risque de nécrose artérielle après un infarctus.

La recherche dans ce domaine ne fait que commencer, mais les perspectives sont immenses.

CBD Juridique, THC illégal

Une autre différence de poids entre CBD et THC : Jusqu’à présent les études menées tendent à montrer que le CBD, contrairement au THC, n’est pas addictif et non toxique. Pour cette raison, elle n’est pas classée en tant que substances réglementées et est autorisée à la vente en France sous forme liquide destinée à la cigarette électronique (voir notre article sur la légalité de la CBD).

Par conséquent, les produits cannabidiol dont la teneur en THC est inférieure à 0,2 % sont autorisés à être commercialisés. Cependant, il ne s’agit pas de mettre en évidence les différences entre le CBD et le THC, ni de se vanter des bienfaits thérapeutiques de la première. Dans l’hexagone, le cannabidiol ne peut pas être considéré comme un médicament et devrait rester ce qu’il est officiel : un complément alimentaire. Mais un supplément qui est très bon pour les personnes souffrant !

