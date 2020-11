Accueil » Actu 8 raisons pour lesquelles vous vous sentez comme si vous n’appartenez nulle part Actu 8 raisons pour lesquelles vous vous sentez comme si vous n’appartenez nulle part

As-tu déjà senti que tu n’appartenais nulle part ?

Comme si tu n’étais pas un bon endroit pour les gens autour de toi ?

C’ est un sentiment commun que la plupart des gens éprouvent au moins une fois dans leur vie.

Parfois, nous traversons des moments difficiles temporaires où nous pensons que nous ne pouvons pas vraiment nous rapprocher de personne.

D’ autres fois, cela peut être le résultat de quelque chose de plus profond qui doit être traité avec l’aide d’un professionnel de la santé mentale.

Quoi qu’il en soit, le besoin d’appartenir fait intrinsèquement partie de l’être humain. Chaque personne, dans une certaine mesure, a besoin de se sentir liée à quelqu’un qui l’entoure.

Si, à l’heure actuelle, vous avez l’impression de ne pas vous adapter aux gens et aux endroits qui vous entourent, il y a probablement une raison à cela. Une raison telle que :

1. Votre vision du monde ou votre personnalité est différente de la norme.

Est-ce que le monde a du sens ? Pas d’habitude.

Il est difficile de trouver sa place dans le monde quand vous êtes constamment bombardé de tous côtés des médias sociaux, des médias traditionnels, de vos amis et de votre famille, ou même des collègues qui estiment que vous devriez voir le monde comme ils le font.

Tout le monde ne le fait pas, et c’est bon. Il faut beaucoup de perspectives, d’idées et d’actions différentes pour faire tourner le monde.

Une vision du monde différente ou une personnalité différente peut se sentir isolée parce que vous ne vous sentez pas compris. Et si vous ne vous sentez pas compris, vous n’aurez pas l’impression d’appartenir.

Une bonne façon de contrer ce sentiment est de trouver d’autres personnes qui voient le monde à travers des yeux similaires. Examinez les groupes, les activités ou les lieux où vous pouvez rencontrer d’autres personnes ayant des points de vue et des intérêts similaires.

2. Vous ne vous exprimez pas bien.

La capacité de communiquer clairement ce que vous pensez et ce que vous ressentez contribue beaucoup à vous sentir accepté et bienvenu.

Vous n’exprimez peut-être pas vos pensées, vos désirs et vos passions les plus intimes d’une manière claire et concise aux gens qui vous entourent. Si vous avez des besoins ou des désirs spécifiques, vous devez les exprimer clairement à un public réceptif.

Développez vos compétences en communication. Contemplez comment dire des choses qui doivent être dites et pratiquer, pratiquer, pratiquer. La communication est une compétence qui doit être perfectionnée avec la pratique au fil du temps.

3. Tu n’entends pas ce que les autres essaient de dire.

L’ autre moitié de la communication est d’écouter et d’entendre ce que les autres ont à dire. Il s’agit d’une compétence tout à fait différente et unique qui doit être développée seule.

Les gens diront beaucoup de choses, mais d’autres n’écoutent pas toujours avec l’intention de comprendre. Au lieu de cela, ils écoutent ce que la personne dit et imposent ensuite leurs propres pensées, opinions ou croyances à l’autre les mots de personne.

Ils peuvent simplement supposer que certaines pensées, sentiments ou actions sont soutenus par des motivations différentes que celles que l’orateur original voulait.

La capacité d’écouter est essentielle pour une communication claire qui peut aider les deux parties à se sentir comprises et à trouver plus facilement un compromis au besoin.

4. Vous ou les gens autour de vous changez et grandissez.

La vie arrive. Les années passent et les gens changent, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire.

Les amis et les membres de la famille ne sont pas toujours une présence constante dans votre vie. À mesure que le temps passe et que les gens changent, ils devront éventuellement emprunter leurs propres routes.

Ils peuvent aller à l’université, se marier ou s’installer dans un nouvel endroit à la recherche de leur propre tranquillité d’esprit et de bonheur.

Le changement va arriver, que nous le voulions ou non. Nous n’avons pas choix en la matière. Ce que nous pouvons choisir de faire, c’est d’accepter ce changement et d’y aller, de nous permettre de grandir et d’évoluer avec la vie au lieu de lutter contre ce changement.

La bonne nouvelle est qu’il y a beaucoup de gens là-bas dans le monde qui apporteront beaucoup à votre vie, comme vous le ferez à la leur. Tu dois juste continuer à te diriger vers eux.

5. Vous ou les gens autour de vous êtes coincés et stagnants.

La frustration de se sentir coincé ou stagnant peut contribuer à des sentiments d’isolement et de solitude. Cela pourrait être n’importe quoi, d’une relation sans passion à un travail qui n’offre tout simplement aucun degré d’épanouissement.

De plus, si vous êtes le genre de personne qui s’intéresse à l’aventure ou à l’excitation, se sentir enlisé ou non stimulé va se sentir plus isolant.

Parfois, tu dois juste sortir de cette ornière et mélanger un peu les choses ! Peut-être qu’il est temps de changer de carrière, de prendre un nouveau passe-temps, de faire un road trip, ou même de voyager à l’étranger — n’importe quoi pour briser un peu la monotonie et prendre une bouffée d’air frais.

6. Il se peut que vous ayez des problèmes de santé mentale qui doivent être réglés.

La National Alliance on Mental Maladies estime que près d’un adulte sur quatre vit avec une maladie mentale pouvant être diagnostiquée.

Il y a certaines maladies mentales qui peuvent contribuer à vous sentir isolé ou seul. L’anxiété sociale, la dépression et d’autres maladies mentales peuvent faire en sorte qu’une personne se sente mal comprise et comme si elle se tenait complètement seule dans un monde plein de gens.

La bonne nouvelle est que de nombreux problèmes de santé mentale peuvent être affrontés et surmontés ! Une personne peut trouver une thérapie utile, apprendre des façons de gérer et de réduire ces sentiments négatifs ou avoir besoin de quelque chose de plus.

Si vos sentiments d’isolement sont persistants ou intenses, c’est une bonne idée d’en parler à un conseiller. Ils seront probablement en mesure de vous aider à identifier la source de ces sentiments et à trouver un moyen de les améliorer.

7. Vous vivez peut-être dans une région qui est mal adaptée à la culture.

Tu sais quoi ? Certaines personnes ont l’impression de ne pas appartenir à certaines régions. Cela plonge dans une zone délicate où les émotions peuvent être élevées et où différentes personnes interprètent le monde de différentes manières.

Les gens ouverts d’esprit peuvent ne pas se porter bien dans une population à prédominance fermée. Peut-être que vous regardez, habiller, ou agir dans un drastiquement de façon différente que les gens de votre communauté, ne s’adaptant donc pas bien socialement.

Un changement de lieu et d’environnement à un autre en accord avec qui vous êtes en tant que personne peut être en ordre ! Il n’y a aucune raison réelle de passer sa vie misérable et malheureuse, vivant dans un endroit où ils peuvent se sentir ostracisés ou malheureux.

C’ est normal d’être qui vous êtes et de ressentir ce que vous ressentez, mais bien sûr, tout le monde dans le monde peut ne pas être d’accord. Déménager dans un endroit où les gens sont plus agréables peut être une meilleure option.

8. Vous n’êtes peut-être pas assez réceptif aux opportunités qui vous entourent.

Beaucoup trop de gens pensent que les amis et les opportunités vont venir à leur porte.

Ça n’arrivera pas.

Vous devez être prêt à vous mettre là-bas si vous voulez accomplir quelque chose, que ce soit faire de nouveaux amis, trouver l’acceptation, apprendre quelque chose de nouveau ou développer une carrière.

De plus, les gens ont une mauvaise habitude de négliger les occasions qui pourraient se trouver juste devant eux. Peut-être que ces personnes qui sont différentes de vous essayent de vous accueillir le mieux possible.

Tout le monde ne vous comprendra pas ou la façon dont vous voulez vivre votre vie ; et vous ne comprendrez peut-être pas la leur. Faire un effort pour combler l’écart d’une manière qui ne compromet pas les parties les plus importantes de vous est un bon moyen de trouver des liens avec d’autres personnes.

Vous pouvez passer un bon moment avec n’importe qui si vous êtes ouvert et réceptif à eux.

Les sourires et les rires transcendent tant de barrières sociales.

