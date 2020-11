Accueil » Actu 25 Pas de Bullsh*t Signes Votre relation est déjà terminée Actu 25 Pas de Bullsh*t Signes Votre relation est déjà terminée

Obtenez de l’aide d’experts sur l’état de votre relation. Cliquez ici pour discuter en ligne avec quelqu’un dès maintenant.

A lire également : Quel est le but et le point de vie ? (Ce n'est pas ce que vous pensez)

Est-ce que le temps est écoulé pour votre relation ?

Est-ce au-delà de l’épargne ?

A lire en complément : Quelles sont les techniques de vol à l’étalage les plus connues ?

Est-ce que vous et votre partenaire feriez mieux de se séparer ?

Ce sont des questions que beaucoup de gens se poseront quand une relation atteint un patch rugueux.

Pour vous aider à répondre à ces questions, voici quelques signes qui indiquent que les choses ne fonctionnent tout simplement pas.

Comme ça, tu sauras quand ta relation sera vraiment finie.

1. Vous avez essayé de résoudre vos problèmes.

La position dans laquelle vous vous trouvez n’est pas venue soudainement. Vous avez du mal depuis un moment.

En fait, vous avez déjà pris la voie d’avoir un grand cœur à cœur pour exprimer vos sentiments et vos griefs.

Peut-être que vous avez même essayé le counseling relationnel.

Tu lui as donné assez de temps pour que ces choses fonctionnent, mais ils ne l’ont pas fait.

L’ un d’entre vous ou les deux ne semble pas être capable de changer de la manière nécessaire.

2. Tu te sens seul en leur compagnie.

Quand vous êtes avec votre partenaire, vous ne ressentez plus le lien d’amour et de bienveillance.

C’ est bien le contraire : on se sent seul.

Même si vous êtes tous les deux dans la même pièce, vous pourriez aussi bien être sur les côtés opposés de la planète pour toutes les connexions que vous avez.

3. Tu ne parles pas vraiment.

Pas une bonne conversation, de toute façon.

Vous pourriez encore passer par les motions de vous demander comment était la journée de l’autre, mais vous écoutez à peine les réponses.

Vous n’avez pas beaucoup d’intérêt pour ce qui se passe dans leur vie, et vous ne parlez certainement pas des choses plus profondes, plus personnelles, plus importantes.

4. Tu as arrêté de faire « tes » trucs.

Il était une fois, vous feriez toujours certaines choses ensemble.

Le vendredi soir serait une pizza et un film tout en se recroquevillant sur le canapé.

Vous iriez à des concerts ensemble ou faire de longues promenades dans la nature.

Ces choses ont depuis longtemps disparu de votre routine habituelle.

Vous pouvez même chercher d’autres pour les faire à la place.

5. Ils ne vous manquent pas quand ils ne sont pas là.

Il est révolu le temps où vous pensiez à votre partenaire chaque fois que vous étiez séparé.

Vous pourriez maintenant assez facilement passer un week-end entier loin d’eux et ne pas les avoir croiser votre esprit une fois.

Ils ne vous manquent pas un peu. En fait, vous ressentez un sentiment de soulagement quand ils ne sont pas là.

6. Les petites choses vous ennuyent régulièrement.

Nous avons tous nos défauts et nos mauvaises habitudes, et nous aimons tous faire les choses à notre façon particulière.

Quand votre relation était bonne, ces choses ne vous dérangeaient pas vraiment. Vous avez coupé un peu de mou à votre partenaire parce que vous étiez bien au courant de vos propres lacunes.

Mais maintenant ils ont commencé à vous irriter vraiment.

Vous ne pouvez plus oublier le bol sale laissé sur le côté, le son qu’ils font quand ils mâchent leur nourriture, ou la façon dont ils sont toujours en retard pour les choses.

7. Concentrez-vous sur leurs mauvais points.

Ce ne sont pas seulement les petits ennuis sur lesquels vous vous concentrez — vous vous retrouvez à penser à tous leurs mauvais points sur une base régulière.

En fait, ce sont seulement leurs mauvais points que vous pensez jamais. Vous n’êtes plus intéressés par leurs bons points.

Et vous avez pris à les critiquer ouvertement quand ils font quelque chose qui tombe sous votre peau, parce que vous n’avez pas envie de vous mordre la langue.

8. Tu te bats beaucoup.

Il y a une grande différence entre un désaccord et un argument, et une différence encore plus grande entre un argument et un combat.

Vous êtes vraiment au point où les choses se transforment en combats pleins soufflés sur un sur une base régulière.

Vous avez du mal à être civil les uns avec les autres et vous avez recours à la blâme et à la honte comme armes d’attaque.

Aucun de ces combats n’est vraiment résolu. Les excuses et les réconciliations sont rares.

9. Vous avez arrêté de vous promener l’un pour l’autre.

Il fut un temps où vous vous pendiez vers l’arrière pour les aider.

Rien n’était trop pour celui que tu aimais.

Mais maintenant, vous ressentez du ressentiment s’ils vous demandent de faire quelque chose pour eux — aussi petit soit-il.

10. Vous donnez la priorité aux autres personnes.

Une relation saine signifie souvent que votre partenaire est votre priorité.

Bien sûr, vous avez toujours votre propre vie et d’autres personnes importantes, mais elles correspondent à votre relation.

Mais les tables se sont maintenant tournées et vous avez délibérément mis d’autres personnes en premier.

Vous préférez voir vos amis ou votre famille le week-end plutôt que de le passer avec votre partenaire.

11. Tu as arrêté de penser sur un avenir avec eux.

Autrefois, vous pouviez voir un avenir brillant pour vous deux.

Selon le stade de votre vie et de votre relation, cela pourrait avoir impliqué un déménagement ensemble, un mariage, des enfants, des voyages ou autre chose.

Mais aucune de ces pensées ne croise jamais votre esprit maintenant. Vous n’avez aucun espoir d’un avenir commun.

Vous pouvez également aimer (article continue ci-dessous) :

Si les choses ne fonctionnent pas, c’est la bonne façon de rompre avec quelqu’un

Si votre amour est mort, ne vous dites pas ces 8 mythes

Pourquoi les ruptures sont-elles tellement blessées ? La douleur de la fin d’une relation.

20 briseurs de transactions relationnelles qui ne devraient pas être négociés

La discussion est-elle saine dans une relation ? ( À quelle fréquence les couples se battent ?)

16 façons de remettre votre relation ou votre mariage sur la bonne voie

Cliquez ici pour discuter avec un expert en relations de Relation Hero si vous craignez que votre relation soit finie.

12. Tu as commencé à penser à un avenir sans eux.

Vous avez commencé à fantasmer sur ce à quoi votre vie pourrait ressembler si votre partenaire n’y était pas.

Vous pensez souvent aux aspects pratiques de la séparation — qui déménageait, qui aurait le droit de garder le chien, qu’advient-il de tout argent partagé ?

Ensuite, il y a des rêveries de toutes les choses que vous auriez pu faire quand vous étiez célibataire à nouveau.

Vous pouvez même imaginer un nouveau partenaire — il ne doit pas nécessairement être quelqu’un de spécifique, mais juste le type de relation que vous aimeriez avoir à l’avenir.

13. Tu ne peux pas être toi-même autour d’eux.

Quand vous êtes avec votre partenaire, c’est comme si vous étiez une personne complètement différente.

Vous perdez le contact avec votre moi authentique, votre personnalité, la personne que vous étiez au début de la relation.

Vous retenez beaucoup de vos émotions — vous étouffez la joie, retenir les larmes, et refroidir tout déchiquetage de positivité.

Vous parlez et agissez différemment lorsque votre partenaire n’est pas là.

14. Ils ne peuvent pas être eux-mêmes autour de toi.

Vous avez également remarqué combien elles ont changé depuis que vous les avez rencontrées pour la première fois.

La personne pour laquelle vous êtes tombé a été cachée hors de vue à cause de la tension qui existe souvent entre vous.

Vous vous sentez tous les deux incapables de montrer une vulnérabilité devant l’autre. C’est comme si tu portais des boucliers et des masques tout le temps.

15. L’intimité physique est inexistante ou forcée.

Vous vous touchez à peine ces jours-ci. Les baisers sont rares et n’impliquent aucune passion. Le sexe est encore plus rare.

Ou si vous avez des relations sexuelles, vous passez littéralement par les mouvements sans aucune satisfaction émotionnelle.

L’ intimité physique de toute sorte se sent forcée, et vous pourriez heureusement vous passer.

16. Tu ne leur fais plus confiance.

Qu’ il y ait eu ou non toute sorte d’infidélité, votre confiance en eux a disparu.

Et pourtant, tu ne deviendras pas jaloux. Tu t’en fous d’une façon ou d’une autre.

S’ ils avaient une liaison physique ou émotionnelle, vous ne seriez pas si triste et pourriez même le voir comme un moyen facile de sortir de la relation.

Vous avez probablement parlé longuement de l’état de votre relation, mais même au-delà, les gens qui aiment et se soucient de vous ont remarqué à quel point vous semblez en bas.

Ils vous l’ont peut-être mentionné, en commentant comment vous ne semblez pas votre soi habituel.

Ces gens vous connaissent le mieux, donc il vaut la peine de les écouter s’ils ont remarqué une différence en vous.

18. Vous vous sentez anxieux, déprimé ou en colère tout le temps.

Vos amis et votre famille ont vu un changement en vous parce que vous luttez régulièrement contre les turbulences intérieures.

Votre relation défaillante a conduit à l’anxiété, aux pensées déprimées, à l’irritabilité et à la colère.

Et cela ne se manifeste pas seulement dans les rapports avec votre partenaire, mais dans tout ce que vous faites.

Vous sentez le poids de la relation qui vous traîne vers le bas.

19. Tu ne peux pas t’empathiser les uns avec les autres.

Les relations saines impliquent beaucoup de soins et d’inquiétude pour l’autre personne, mais vous ne semblez pas capable de cela de nos jours.

S’ ils rentrent du travail et se plaignent de leur patron, vous avez du mal à voir les choses de leur point de vue. Au lieu de cela, vous pouvez leur dire qu’ils réagissent trop.

Ou vous ne pouvez pas vraiment dire grand-chose du tout, au lieu de simplement offrir quelques hochements de tête et un haussement des épaules.

La façon dont vous vous sentez maintenant à l’égard de votre partenaire fait obstacle à la véritable empathie, et vous ne pouvez donc pas vous mettre à leur place et imaginer ce qu’ils doivent ressentir.

20. Tu ne rires plus ensemble.

Les couples qui partagent beaucoup de rires sont généralement dans un endroit assez solide, même s’il y a quelques problèmes ici et là.

Mais les sourires, les rires et les guffaws ont disparu depuis longtemps de votre relation.

C’ est parce que tu ne plaisantes pas comme avant. Vous êtes beaucoup plus sérieux l’un envers l’autre parce que cela garde la distance émotionnelle entre vous deux.

21. Tu es devenu deux personnes très différentes.

Ce n’est en fait pas si commun pour le contraire d’attirer, mais vous et votre partenaire avez grandi dans des directions différentes et sont maintenant assez différents de quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois.

La croissance ne nous change pas toujours comme nous l’attendons, et si vous ne partagez plus les mêmes intérêts, passions ou points de vue moraux, l’écriture est sur le mur.

Parfois, une seule personne dans une relation grandit et change, et cette personne se sent alors comme elle a dépassé l’autre. Ceci est plus fréquent chez les jeunes couples où une personne mûrit plus vite que la autre.

22. Vous ne vous respectez plus.

Le respect est l’une des pierres angulaires de toute bonne relation, mais le respect que vous avez l’un envers l’autre a diminué au fil du temps.

Les difficultés que vous avez rencontrées ont fait un coin entre vous et même la courtoisie de base est parfois un défi.

Vous pouvez détester la façon dont les choses sont entre vous, mais le respect qui a été acquis est maintenant perdu.

23. L’un ou les deux traite mal l’autre.

Lorsque le respect est perdu et que l’empathie est absente, il devient beaucoup plus difficile de bien se traiter.

Au lieu de cela, vous vous traitez les uns les autres d’une manière que vous ne traitez pas normalement les gens.

Vous avez moins de patience, un caractère plus court, et vous êtes généralement moins amical avec eux.

Dans certaines circonstances, cela peut se dégrader davantage en une ou les deux parties abusant verbalement de l’autre, ou pire encore.

Si un abus de quelque nature que ce soit devient une partie d’une relation, ses jours sont numérotées.

24. Tu sais juste.

Au fond de votre cœur, vous savez que la relation est finie.

Vous avez peut-être ressenti cela pendant un certain temps, mais vous avez été dans le déni à ce sujet.

Mais vous ne pouvez plus pousser les pensées et les sentiments vers le bas. C’est fini, et il n’y a pas de retour en arrière.

25. Tu veux sortir.

Vous ne voulez plus faire partie de cette relation et réfléchissez activement à la meilleure façon de la mettre fin.

Si vous avez atteint ce point, vous n’avez pas besoin que quelqu’un d’autre vous dise que la relation ne fonctionne plus.

Vous ne savez toujours pas si votre relation est finie ? Discutez en ligne avec un expert en relations de Relationship Hero qui peut vous aider à comprendre les choses. Il suffit de cliquer ici pour discuter.

Cette page contient des liens d’affiliation. Je reçois une petite commission si vous choisissez d’acheter quoi que ce soit après avoir cliqué sur eux.